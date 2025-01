Blue Origin alcança órbita no primeiro lançamento do New Glenn, mas falha em pouso do propulsor

Por Joey Roulette

CABO CANAVERAL, Flórida (Reuters) - O gigantesco foguete New Glenn, da Blue Origin, decolou da Flórida na madrugada desta quinta-feira em sua primeira missão ao espaço, em um passo inaugural na órbita da Terra para a empresa espacial de Jeff Bezos, que pretende rivalizar com a SpaceX no mercado de lançamento de satélites.

Com altura equivalente a 30 andares e um propulsor reutilizável, o New Glenn foi lançado por volta das 4h da manhã (horário de Brasília) da plataforma de lançamento da Blue Origin na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, com seus sete motores trovejando por quilômetros sob céu nublado, em sua segunda tentativa de decolagem nesta semana.

Centenas de funcionários na sede da empresa em Kent, Washington, e da fábrica de foguetes em Cabo Canaveral aplaudiram quando Ariane Cornell, vice-presidente da Blue Origin, anunciou que o segundo estágio do foguete havia chegado à órbita, atingindo um marco há muito esperado.

"Atingimos nosso objetivo principal, crítico e número um: chegamos à órbita com segurança", disse Cornell em uma transmissão ao vivo da empresa. "E vocês sabem que fizemos isso em nossa primeira tentativa."

O propulsor reutilizável do primeiro estágio do foguete deveria aterrissar em uma barcaça no Oceano Atlântico depois de se separar do segundo estágio, mas não conseguiu, confirmou Cornell. A telemetria do propulsor foi interrompida minutos após a decolagem.

"De fato, perdemos o propulsor", disse Cornell.

Ponto culminante de uma jornada de desenvolvimento de uma década e de vários bilhões de dólares, a missão marca a primeira viagem da Blue Origin à órbita da Terra nos 25 anos desde que Bezos fundou a empresa.

Bezos disse à Reuters no domingo, antes da primeira tentativa de lançamento da Blue Origin, que estava mais nervoso com o pouso do propulsor.

Mas ele acrescentou que a aterrissagem seria a "cereja do bolo" se eles conseguissem atingir o marco de colocar a carga útil na órbita pretendida.

Protegido dentro do compartimento de carga útil do New Glenn para a missão está o primeiro protótipo do veículo Blue Ring, uma espaçonave manobrável que a empresa planeja vender ao Pentágono e a clientes comerciais para missões de segurança nacional e de manutenção de satélites.

A primeira tentativa de lançamento do foguete, na segunda-feira, foi interrompida porque havia gelo acumulado em uma linha propelente. Na quinta-feira, a empresa não citou nenhum problema antes do lançamento.

Bezos monitorou o lançamento a alguns quilômetros de distância, na sala de controle da missão da Blue Origin, usando um grande fone de ouvido e acompanhado de dezenas de funcionários da empresa. O presidente-executivo da Blue Origin, Dave Limp, estava ao seu lado.

Espera-se que o New Glenn siga em frente com uma lista de dezenas de missões no valor de centenas de milhões de dólares, incluindo até 27 lançamentos para a rede de internet via satélite Kuiper, da Amazon, que rivalizará com o serviço Starlink, da SpaceX.

O New Glenn é o mais recente foguete dos EUA a ser lançado nos últimos anos, à medida que governos e empresas privadas reforçam seus programas espaciais e correm para desafiar a SpaceX, de Elon Musk, e seu foguete Falcon 9.

O foguete Space Launch System, da Nasa, teve uma estreia bem-sucedida em 2022, assim como o foguete Vulcan, da United Launch Alliance -- joint venture de lançamento da Boeing e da Lockheed Martin, no ano passado.

O New Glenn é aproximadamente duas vezes mais potente que o Falcon 9, o foguete mais ativo do mundo, com um diâmetro de compartimento de carga duas vezes maior para acomodar lotes maiores de satélites.

A Blue Origin não divulgou o preço de lançamento do foguete. O Falcon 9 custa a partir de aproximadamente 62 milhões de dólares.

O desenvolvimento do New Glenn passou por três CEOs da Blue Origin e enfrentou vários atrasos, à medida que a SpaceX se transformava em um rolo compressor do setor.

Espera-se que o gigantesco foguete de última geração em desenvolvimento Starship, da SpaceX, com o qual o New Glenn também competirá, agite ainda mais o setor com viagens baratas ao espaço e reutilização total.