BC da Coreia do Sul mantém taxa básica de juros em 3%, contrariando expectativa de analistas

O banco central da Coreia do Sul (BoK, na sigla em inglês) manteve os juros básicos inalterados em 3% ao ano, em decisão divulgada nesta quinta-feira, 15. A decisão surpreendente ocorreu no momento em que a economia dependente do comércio se esforça para enfrentar os desafios do enfraquecimento do crescimento das exportações e da lenta recuperação da demanda doméstica, que foi parcialmente prejudicada pela turbulência política em relação à declaração de lei marcial de curta duração do presidente destituído Yoon Suk Yeol em dezembro.

Dezenove dos 26 economistas pesquisados pelo The Wall Street Journal haviam previsto um corte de um quarto de ponto porcentual.

Os sete restantes esperavam que o BoK fizesse uma pausa devido à cautela em relação à fraqueza do won, bem como à incerteza quanto ao ritmo futuro dos cortes nas taxas pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Os analistas esperam que o BC coreano faça mais cortes na taxa de juros no futuro para levar a taxa básica a um nível de 2% no atual ciclo de flexibilização. Fonte: Dow Jones Newswires.