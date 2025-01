Bank of America tem lucro maior com banco de investimento

(Reuters) - O Bank of America divulgou nesta quinta-feira lucro maior para o quarto trimestre, impulsionado pela área de banco de investimento em meio ao ressurgimento de operações de fusões e aquisições, enquanto estimou que vai obter mais receitas de juros em 2025.

O lucro reflete o desempenho dos rivais em Wall Street, incluindo JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo e Citigroup, cujos resultados foram impulsionados por uma recuperação nas negociações e mercados acionários mais fortes.

"Todas as fontes de receita aumentaram, e observamos um crescimento melhor do que o do setor em depósitos e empréstimos", disse o presidente-executivo, do BofA, Brian Moynihan. "Esse amplo impulso prepara 2025 muito bem."

Os bancos preveem um 2025 mais forte para a realização de negócios, ajudados pela promessa do presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump de implementar políticas pró-empresas.

As comissões cobradas pelo banco de investimento do BofA aumentaram 44%, chegando a 1,7 bilhão de dólares no quarto trimestre, em comparação com o ano anterior.

Em todo o setor, a receita global dos bancos de investimento aumentou 26%, chegando a 86,80 bilhões de dólares, liderada por um aumento de 33% na América do Norte, de acordo com dados da Dealogic. O BofA obteve a terceira maior receita entre os bancos em nível global.

Enquanto isso, os mercados acionários se recuperaram no quarto trimestre após a eleição de Trump. O índice de ações S&P 500 teve um ano excepcional, fechando com alta de 23,3% em 2024.

O lucro líquido do segundo maior banco dos EUA cresceu para 6,7 bilhões de dólares, ou 0,82 dólar por ação. Isso se compara a 3,1 bilhões de dólares, ou 0,35 dólar por papel, um ano antes.

As ações do BofA subiram 30,5% em 2024, com desempenho inferior ao dos rivais JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup, bem como ao do KBW Bank Index.

(Por Arasu Kannagi Basil)