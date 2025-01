Banco Mundial alerta que tarifas dos EUA podem reduzir perspectiva de crescimento global

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O Banco Mundial alertou, nesta quinta-feira, que tarifas generalizadas de 10% impostas pelos Estados Unidos podem reduzir em 0,3 ponto percentual o já fraco crescimento econômico global de 2,7% em 2025, caso parceiros comerciais dos EUA retaliarem com suas próprias tarifas.

Essas tarifas, prometidas pelo presidente eleito norte-americano, Donald Trump, podem reduzir o crescimento dos EUA -- previsto para atingir 2,3% em 2025 -- em 0,9% se medidas retaliatórias forem impostas, disse o banco, citando simulações econômicas. No entanto, o banco observou que o crescimento dos EUA também pode aumentar em 0,4 ponto percentual em 2026 se cortes de impostos norte-americanos fossem prorrogados, com apenas pequenas repercussões globais.

Trump, que assume o cargo na segunda-feira, propôs uma tarifa de 10% sobre as importações globais, uma taxa de 25% sobre as importações do Canadá e do México até que eles reprimam medicamentos e imigrantes que cruzam as fronteiras para os EUA e uma tarifa de 60% sobre os produtos chineses.