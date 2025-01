Atlético de Madrid anuncia lesão de Sorloth, que é dúvida para jogo contra o Leverkusen

O Atlético de Madrid anunciou nesta quinta-feira (16) "uma lesão moderada" do seu atacante norueguês Alexander Sorloth, que foi substituído na quarta-feira no intervalo da goleada (4-0) fora de casa sobre o Elche, pelas oitavas de final da Copa do Rei.

O clube 'colchonero' não especificou nem a zona da lesão muscular sofrida nem o tempo estimado em que ficará afastado, mas a imprensa espanhola o descartou para a visita de sábado ao Leganés, pela espanhola LaLiga.

A dúvida agora seria sobre o próximo jogo, de terça-feira (21), contra o Bayer Leverkusen, pela sétima rodada da Liga dos Campeões. Enquanto o jornal Marca o considera desfalque para esse duelo, o As destaca que ele está "descartado para sábado, mas que tentará estar na Champions" contra os alemães.

"O camisa 9 rojiblanco fará sessões de fisioterapia e trabalhos de readaptação na academia e a evolução da lesão determinará seu retorno", afirmou o Atlético em seu breve texto.

Sorloth, que chegou no início da temporada vindo do Villarreal, é um dos jogadores mais utilizados pelo 'Atleti' nesta temporada.

A equipe comandada pelo técnico argentino Diego Simeone acumula impressionantes quinze vitórias consecutivas, considerando todas as competições.

Esse excelente desempenho colocou os 'rojiblancos' como líderes da Liga Espanhola e os classificou para as quartas de final da Copa do Rei. Na Liga dos Campeões o time é o décima primeiro na 'fase de liga' e precisaria subir ao 'Top 8' nas duas rodadas restantes para poder avançar às oitavas de final, sem precisar disputar um perigoso 'playoff'.

