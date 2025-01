Anielle Franco pede que PT tome medidas após Quaquá defender Brazão

Do UOL, em São Paulo

A ministra da Igualdade Racial Anielle Franco acionou o PT contra o vice-presidente do partido e prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá, que fez uma defesa pública em favor de Chiquinho e Domingos Brazão —acusados de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes.

O que aconteceu

Pedidos de Anielle contra Quaquá foram encaminhados ao diretório do PT. Entre os pedidos da ministra, estão a responsabilização de Quaquá por post em defesa dos irmãos Brazão em suas redes sociais e que sejam tomadas medidas de repreensão e responsabilização contra o dirigente.

Publicação no Instagram foi considerada "inaceitável". Anielle pede que o PT considere inaceitável a defesa dos assassinos de Marielle e Anderson, e que Quaquá seja repreendido e responsabilizado.

Para ela, publicação de Quaquá desrespeitou famílias das vítimas e o partido. Ela defendeu a investigação conduzida pela Polícia Federal que aponta os irmãos Brazão como autores intelectuais do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. "É imprescindível frisar que a supracitada investigação dos mandantes do caso Marielle e Anderson foi conduzida pela Polícia Federal durante a atual gestão do governo Lula", afirmou ela em ofício encaminhado ao secretário-geral do PT.

Prefeito de Maricá defendeu irmãos Brazão nas redes sociais

Há uma semana, Quaquá disse que os irmãos Brazão foram utilizados como "bucha de canhão". Em relato no Instagram, acompanhando uma foto do prefeito de Maricá com a família Brazão, ele defendeu os irmãos, afirmando que "não há provas contra eles."

Vice-presidente do PT cobra investigação. Quaquá também insinua problemas na investigação policial, afirmando que houve tentativa de ocultar a presenta de Ronnie Lessa no condomínio onde morava Bolsonaro um dia antes do assassinato.

Janja criticou a publicação do petista.A primeira-dama afirmou que publicação foi "desrespeitosa", sem citar Quaquá. "É desrespeitoso com a memória de Marielle Franco e Anderson, e toda a luta de seus familiares por justiça, promover a desinformação nas redes sociais sobre o andamento do caso."