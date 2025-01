Ações da China sobem de olho em cortes de compulsório e dados do PIB

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram nesta quinta-feira, acompanhando um rali nos mercados asiáticos em geral, com o sentimento impulsionado por relatos da mídia estatal sobre possíveis medidas de afrouxamento de Pequim nas próximas semanas.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,28%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,11%, com seu subíndice do setor financeiro em alta de 0,5% e o de energia ganhando 1,3%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,23%.

O sentimento foi amplamente positivo em toda a Ásia, uma vez que os investidores aumentaram as apostas em possíveis cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve este ano, após uma desaceleração no núcleo da inflação dos Estados Unidos.

Os investidores agora estão prevendo mais medidas de afrouxamento por parte de Pequim depois que a mídia estatal informou que o banco central da China pode cortar a taxa de compulsório dos bancos antes do Festival da Primavera, no final deste mês.

Como o espaço para cortes nas taxas de juros é limitado pela pressão de depreciação do iuan, uma redução no compulsório poderia enviar um sinal mais claro para aliviar o vazio da política econômica até março, e é um instrumento simples para oferecer liquidez permanente, disseram analistas do Bank of America em uma nota aos clientes.

Os mercados também estão aguardando uma série de dados econômicos importantes a serem divulgados na sexta-feira, incluindo o PIB do quarto trimestre e de 2024, a produção industrial de dezembro e os números de investimento e consumo, para avaliar a recuperação econômica da China e a eficácia do pacote de apoio de Pequim.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,33%, a 38.572 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,23%, a 19.522 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,28%, a 3.236 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,11%, a 3.800 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,23%, a 2.527 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 2,27%, a 23.025 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,76%, a 3.801 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,38%, a 8.327 pontos.