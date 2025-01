Taxa neutra de juros é mais baixa do que está hoje, afirma dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que a taxa neutra de juros nos Estados Unidos é mais baixa do que o patamar atual. O comentário foi feito em participação do dirigente em fórum na Associação de Banqueiros de Wisconsin nesta quarta-feira.

Em observações associadas ao mercado imobiliário, Goolsbee citou que a taxa de juros não deve voltar ao observado durante a pandemia, quando chegou a ficar negativa ao se considerar o nível de inflação.

O dirigente citou ainda que o Fed acompanha as taxas de inadimplência, mas pontuou que a inadimplência tende a se concentrar nas faixas de renda mais baixas da população.

Inflação e meta

O presidente do Federal Reserve de Chicago afirmou que segue bem confiante de que a inflação voltará à meta de 2% e que essa é a promessa que o Fed fez. Para o dirigente, a inflação desacelerou nos Estados Unidos mesmo com as pressões dos ganhos salariais.

Goolsbee atribuiu essa dinâmica à recuperação das cadeias de abastecimento.

Sobre os preços da energia, o dirigente diz que os banqueiros tendem a olhar para o núcleo da inflação, que exclui itens voláteis como energia. Preços elevados de energia são problemáticos quando você está no inverno, mas o Fed tem de olhar no longo prazo, afirmou.

CPI

O presidente do Federal Reserve de Chicago disse ainda que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) reflete um quadro encorajador, destacando que ainda vê progresso no processo de desinflação.

O dirigente, contudo, citou que o índice também trouxe informações desencorajadoras, diante da repetição do padrão sazonal observado no primeiro trimestre.

Goolsbee disse que a tendência ainda mostra a melhora na inflação.

O dirigente afirmou que segue otimista sobre uma cenário de aterrissagem suave da economia em 2025.

Declarou ainda que se o Congresso e o presidente dos EUA começarem a elaborar políticas que aumentem os preços, a Fed terá de pensar nisso. "O que importa é o impacto das políticas como um todo", afirmou.

O dirigente reforçou ainda que a inflação caiu dramaticamente das máximas de dois anos.