Síria: dispositivos explosivos espalhados pelo país são nova ameaça para crianças, alerta Unicef

Após 13 anos de conflito, com a queda de Bashar al-Assad, a Síria pode finalmente se concentrar em sua reconstrução. Entre os desafios mais urgentes está a desminagem do país. Desde o início da guerra em 2011, mais de um milhão de dispositivos explosivos foram usados. Mas entre 10% a 30% dos casos, eles não explodem imediatamente. Muitas crianças morreram recentemente ao detonarem essas bombas sem querer, em acidentes que atingem níveis considerados "alarmantes" pela Unicef.

Jérémie Lanche, correspondente da RFI em Genebra

Nos últimos nove anos, a Unicef contabilizou pelo menos 422.000 incidentes envolvendo resíduos explosivos de guerra na Síria. Em termos concretos, isso significa quase 130 explosões por dia. Somente no último mês, pelo menos 116 crianças foram mortas ou feridas por esses dispositivos que estão espalhados pelo território sírio.

"Foi o que aconteceu com um garoto de 12 anos que conheci em Hama", conta Ricardo Pires, diretor de comunicação da Unicef. "Abdou estava jogando futebol com seus amigos em um campo logo atrás de sua casa. De repente, um deles pisou em um objeto brilhante. Houve uma explosão. Seu primo de 15 anos, Mohammad, morreu instantaneamente. Abdou e seu irmão mais novo ficaram gravemente feridos. E esse tipo de história infelizmente é muito comum na Síria", lamenta.

As cidades de Aleppo, no norte, Homs, no centro, e os subúrbios de Damasco são as mais afetadas. Mas nenhum lugar é realmente seguro.

"É a principal causa de acidentes entre crianças hoje em dia. E continuará sendo porque o solo está infestado de restos explosivos. Existem mais de 300.000 minas espalhadas pelo país", diz Pires.

Deslocamentos

Ainda que sobrevivam às explosões, as sequelas deixadas impedem muitas vezes a volta à escola ou realizar outras atividades cotidianas, limitando suas oportunidades e levando os menores ao isolamento, alerta a Unicef.

O aumento dos deslocamentos aumenta o perigo. Desde 27 de novembro, mais de 250.000 crianças foram obrigadas a deixar suas casas devido à ofensiva armada. Estes menores e também os que agora tentam voltar para sua região de origem se encontram em situação de vulnerabilidade, de acordo com o fundo da ONU para a infância, que pede investimentos imediatos para garantir um terreno seguro e sem resíduos explosivos na Síria.

De acordo com estimativas da organização, serão necessários dezenas de milhões de dólares para tentar desminar a Síria e para conscientizar os civis sobre os riscos envolvidos. Até então, eram principalmente as equipes de socorro dos Capacetes Brancos que cuidavam dessa delicada missão. Cabe agora às novas autoridades de transição assumir o problema.