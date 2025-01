Sete manifestantes morrem durante posse de presidente de Moçambique, diz ONG

Sete pessoas morreram nesta quarta-feira (15) em manifestações em Moçambique que coincidiram com a posse de um novo presidente após eleições acirradas, anunciou a ONG Plataforma Decide, que registrou mortes na capital, Maputo, e em Nampula, no norte do país.

"Ainda não temos nada a dizer sobre os eventos de hoje. Nós os informaremos assim que tivermos algo para compartilhar com vocês", disse um porta-voz da polícia, perguntado pela AFP.

