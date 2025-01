Queda na inflação do Reino Unido dá alívio a ministra após liquidação no mercado

Por Suban Abdulla e David Milliken

LONDRES (Reuters) - A inflação britânica sofreu uma desaceleração inesperada no mês passado e os núcleos dos índices de preços - monitorados pelo Banco da Inglaterra - caíram de forma mais acentuada, de acordo com dados oficiais que serão bem recebidos pela ministra das Finanças, Rachel Reeves, após uma liquidação no mercado.

A taxa anual de inflação caiu para 2,5% em dezembro, de 2,6% em novembro, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais.

Economistas consultados pela Reuters esperavam que o aumento dos preços repetisse a taxa de 2,6% nessa base de comparação.

A inflação deve voltar a subir - muitos analistas preveem que ela chegará a 3% no início de 2025 - e Reeves disse que "ainda há trabalho a ser feito".

Mas os investidores aumentaram suas apostas em um corte da taxa de juros pelo Banco da Inglaterra, colocando 82% de chance em uma primeira redução de 0,25 de ponto percentual em 6 de fevereiro, a data da próxima reunião de política monetária.

Dois cortes nos juros 2025 eram quase totalmente precificados no mercado, em comparação com uma chance de cerca de 60% antes dos dados.

O banco central disse que a persistente pressão inflacionária do Reino Unido significa que ele se agirá apenas gradualmente com a redução dos custos de empréstimos, apesar dos sinais de que a economia está perdendo impulso.

A probabilidade de cortes lentos na taxa de juros contribuiu para um salto nos custos dos empréstimos que ameaçou tirar Reeves da meta de cumprir suas regras orçamentárias, possivelmente exigindo que ela cortasse os gastos públicos.

"Por enquanto, esse relatório um pouco mais fraco deve ajudar a tranquilizar os investidores de que o Banco da Inglaterra pode continuar com seu ciclo de afrouxamento gradual, e esperamos o próximo corte em fevereiro", disse Luke Bartholomew, economista-chefe adjunto da abrdn.

As medidas subjacentes de aumento de preços, que o banco central vê como uma indicação melhor das pressões de preços, também desaceleraram mais do que o esperado.

O núcleo da inflação, que exclui os preços de energia, alimentos, álcool e tabaco, caiu de 3,5% em novembro para 3,2%.

A inflação de serviços ficou em 4,4% em dezembro - a menor desde março de 2022 - em comparação com 5,0% no mês anterior. Economistas previam que ela cairia apenas para 4,9%.