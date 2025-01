Presidente afastado da Coreia do Sul é preso e interrogado em investigação sobre insurreição

Por Hyunsu Yim e Ju-min Park

SEUL (Reuters) - O presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, foi preso e interrogado pelas autoridades nesta quarta-feira em relação a uma investigação de insurreição criminosa, e afirmou que apenas estava cooperando com o que chamou de investigação ilegal para evitar a violência.

Sua prisão, a primeira de um presidente sul-coreano em exercício, é o mais recente acontecimento que está causando uma reviravolta em uma das democracias mais vibrantes da Ásia, apesar de o país ter um histórico de processos e prisões de ex-líderes.

Desde que os parlamentares votaram pelo impeachment e pela destituição de Yoon do cargo após a breve declaração de lei marcial em 3 de dezembro, Yoon estava escondido em sua residência oficial, protegido por um pequeno exército da segurança presidencial que bloqueou uma tentativa de prisão anterior.

Ele concordou em comparecer para ser interrogado depois que mais de 3.000 policiais determinados a prendê-lo marcharam até sua residência na madrugada de quarta-feira.

"Decidi responder à investigação do CIO -- apesar de ser uma investigação ilegal -- para evitar um derramamento de sangue desagradável", disse Yoon em um comunicado, referindo-se ao Escritório de Investigação de Corrupção para Funcionários de Alto Escalão (CIO), que está liderando a investigação criminal.

Um promotor acompanhou Yoon em seu carro desde a residência oficial da Presidência, localizada na área de luxo conhecida como Beverly Hills de Seul, até os austeros escritórios do CIO, onde ele entrou por uma entrada nos fundos, evitando a mídia.

As autoridades agora têm 48 horas para interrogar Yoon e, depois disso, devem buscar um mandado para detê-lo por até 20 dias ou libertá-lo.

No entanto, Yoon está se recusando a falar e não concordou em ter os interrogatórios com os investigadores gravadas em vídeo, disse um funcionário do CIO. O CIO disse que não tinha informações sobre o motivo pelo qual Yoon estava se recusando a falar.

Os advogados de Yoon disseram que o mandado de prisão é ilegal porque foi emitido por um tribunal na jurisdição errada e a equipe criada para investigá-lo não tem mandato legal para fazê-lo. Um mandado de busca de Yoon em sua residência, cuja cópia foi vista pela Reuters, referia-se a Yoon como "líder da insurreição".

Guardas presidenciais estavam posicionados no andar do CIO onde Yoon está sendo interrogado, disse um funcionário do CIO, mas ele provavelmente será mantido no Centro de Detenção de Seul, onde outras figuras de destaque, incluindo a ex-presidente Park Geun-hye e o presidente da Samsung Electronics, Jay Y. Lee, também passaram algum tempo.