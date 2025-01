Prefeito de Fortaleza reduz próprio salário, da vice e dos secretários

O prefeito de Fortaleza (CE), Evandro Leitão (PT), anunciou redução de 20% no próprio salário, no da vice-prefeita, e também no do secretariado e de presidentes de fundações, autarquias, empresas e agências públicas.

O que aconteceu

Prefeito da capital cearense tem salário bruto de R$ 28,6 mil, segundo dados do Portal da Transparência registrados em 2024. Reduzindo em 20%, o montante deve ficar em R$ 22,8 mil.

Já a vice, Gabriella Aguiar (PSD), possui vencimentos brutos de R$ 25,7 mil, que devem cair para R$ 20,5 mil após a medida. Enquanto os secretários possuem salários de cerca de R$ 22 mil, e devem passar a receber R$ 17,8 mil.

A economia prevista com os cortes é de R$ 500 milhões neste ano, estima a Prefeitura de Fortaleza. Leitão anunciou as "medidas de contenção" em entrevista coletiva nesta quarta-feira (15).

As reduções não terão impacto nos serviços ou políticas públicas, segundo o prefeito. "Essas medidas não afetarão o funcionamento das políticas públicas, pois os cortes incidem sobre gorduras acumuladas ao longo dos anos, que agora iremos eliminar".

Os efeitos dos cortes na economia da cidade serão sentidos a "médio prazo". "Estamos preparados para, a curto e médio prazo, deixar a prefeitura em uma situação viável para realizar investimentos e implementar políticas públicas como o Pé de Meia Municipal, o Horizonte Digital e a ampliação do horário de atendimento nos postos de saúde", disse Leitão.

Total de débitos sob responsabilidade da prefeitura será divulgado em breve. O prefeito também informou que um relatório detalhado elaborado pela equipe de transição será divulgado até o final de janeiro. "O que podemos adiantar é que, este ano, a Prefeitura terá algo próximo de R$ 2 bilhões em operações de crédito, amortizações e pagamentos a fornecedores", declarou.

Além dos cortes, a prefeitura adotará uma série de medidas de contenção de gastos. Veja a lista: