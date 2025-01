Petróleo sobe por aumento da demanda

Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira (15) após uma revisão para cima da demanda no quarto trimestre de 2024 pela Agência Internacional de Energia (AIE), em um mercado ainda impactado pelas sanções dos Estados Unidos contra o petróleo russo.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março subiu 2,64%, alcançando 82,03 dólares, o maior nível desde julho de 2024.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em fevereiro teve um aumento de 3,28%, ultrapassando os 80 dólares, chegando a 80,04 dólares por unidade.

O aumento do consumo de petróleo em 2024 foi maior do que o previsto, impulsionado por uma demanda mundial dinâmica no quarto trimestre, avaliou a AIE.

Essa ligeira correção fez o preço do petróleo subir, também sustentado pela expectativa da OPEP de um crescimento da demanda de 1,4 milhão de barris por dia em 2025.

O mercado continua atento às sanções à Rússia.

"O mundo mudou com este novo plano de sanções e [...] uma abordagem mais rígida às exportações de petróleo russo", destacou John Kilduff, da Again Capital, em entrevista à AFP. "Isso influenciou o mercado", resumiu.

Além disso, nos Estados Unidos, "espera-se uma nova onda de frio na próxima semana", observou o analista, o que pode impulsionar ainda mais os preços para cima.

