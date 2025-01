Polícia prende 6 suspeitos de operar 'caixinha' do Comando Vermelho no Rio

FLAGRANTE: Caveirão do BOPE desliza ao descer a Alvorada, no Complexo do Alemão, devido ao óleo na pista. O veículo atingiu dois carros e uma moto. A operação do BOPE continua na comunidade, com os últimos relatos de tiros registrados na região da Fazendinha pic.twitter.com/2F4SiaC986