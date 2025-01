Opep eleva previsão para crescimento do PIB global em 2025, de 3% para 3,1%

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) global em 2025, de 3,0% a 3,1%, conforme relatório mensal divulgado nesta quarta-feira, 15. O cartel projeta ainda uma leve aceleração no próximo ano, a 3,2% em 2026.

A organização também elevou as estimativas para o avanço do PIB dos EUA neste ano (de 2,2% a 2,4%), mas vê desaceleração do crescimento econômico americano em 2026, a 2,3%.

A Opep manteve projeção para o PIB da China em 2025, em alta de 4,7%, com desaceleração a 4,6% no próximo ano. Para a zona do euro, o cartel reduziu previsão para o avanço do PIB de 1,2% a 1,0% em 2025, mas vê recuperação a 1,1% em 2026.

No relatório, o cartel afirma que a economia do planeta deverá ter uma expansão estável e sustentada nos próximos anos, conforme a inflação normaliza e a indústria se recupera na maior parte dos países.

Contudo, a Opep reconhece que incertezas persistem, particularmente quanto a potenciais tarifas e outras políticas do novo governo nos EUA.