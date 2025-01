Opep eleva previsão de oferta de líquidos do Brasil e também de avanço do PIB de 2025

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou a projeção de avanço do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2025 de 2,1% para 2,3%. O crescimento, no entanto, se dará em ritmo mais lento em relação ao "robusto crescimento" de 2024, disse a instituição em relatório divulgado nesta quarta-feira, 15.

Para 2026, a Opep projeta alta do PIB do Brasil em 2,5%, com aceleração do crescimento econômico no País "à medida que as reformas tributárias comecem a impactar positivamente as perspectivas de investimento", cita o documento.

A instituição também menciona diminuição de preocupações inflacionárias.

Oferta de líquidos

A Opep também elevou a previsão de oferta de líquidos do Brasil em 2025 em 200 mil/bpd, a 4,4 mi bpd.

Para 2026, a Opep prevê oferta de combustíveis líquidos do Brasil a 4,6 milhões de bpd.