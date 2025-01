Número de contatos otimistas com 2025 superou o de pessimistas, mostra Livro Bege do Fed

O Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) relatou que mais contatos averiguados para a formulação do documento mostraram-se otimistas quanto às perspectivas para 2025, superando as manifestações pessimistas em relação a isso.

Mesmo assim, contatos em vários distritos expressassem preocupações de que mudanças na política de imigração e tarifas possam afetar negativamente a economia.