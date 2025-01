Netanyahu agradece a Trump e Biden por 'ajuda' em acordo sobre reféns, diz seu gabinete

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeceu a Donald Trump e Joe Biden nesta quarta-feira (15) por sua ajuda para se chegar a um acordo para "a libertação dos reféns", segundo um comunicado de seu gabinete.

"O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou com o presidente eleito americano, Donald Trump, e o agradeceu por sua ajuda para avançar na libertação dos reféns", diz a nota. Netanyahu também falou por telefone com o presidente em fim de mandato Joe Biden para "agradecê-lo por sua ajuda no acordo sobre os reféns", acrescentou.

