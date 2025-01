Na primeira análise de 2026, a Opep prevê um crescimento na demanda de petróleo

Por Alex Lawler

LONDRES (Reuters) - A Opep previu nesta quarta-feira que a demanda mundial de petróleo em 2026 aumentará a uma taxa semelhante à deste ano, enquanto reduziu seu número para 2024 pela sexta vez, após a fraqueza econômica na China, o maior importador mundial da commodity.

A previsão para 2026 está de acordo com a visão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, segundo a qual o uso de petróleo aumentará nas próximas duas décadas, em contraste com a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês), que prevê um pico nesta década, à medida que o mundo muda para uma energia mais limpa.

A Opep, em um relatório mensal, disse que a demanda aumentará em 1,43 milhão de barris por dia em 2026, uma taxa semelhante ao crescimento de 1,45 milhão de bpd esperado para este ano. A previsão para 2026 é a primeira da Opep em seu relatório mensal.

"Os combustíveis de transporte devem impulsionar o crescimento da demanda de petróleo em 2026, com a expectativa de que as viagens aéreas tenham uma expansão contínua, já que o tráfego internacional e doméstico continua a aumentar", disse a Opep no relatório.

Uma tabela no relatório coloca o crescimento da demanda de 2024 em cerca de 1,5 milhão de bpd, em comparação com os 1,61 milhão de bpd listados no relatório do mês passado, totalizando um sexto corte consecutivo na previsão de 2024.

Em julho de 2024, a OPEP esperava que a demanda mundial aumentasse em 2,25 milhões de bpd em 2024.

A visão da Opep sobre a demanda está no limite superior das previsões do setor.

Mais cedo na quarta-feira, a IEA previu um crescimento mais lento da demanda mundial de petróleo em 2025, de 1,05 milhão de bpd.

(Reportagem de Alex Lawler)