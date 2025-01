Mulheres lideram esforços para aumentar produção de açaí na Amazônia

Por Isabel Teles

SÃO PAULO (Reuters) - Na pequena comunidade da Ilha da Jussara, no extremo norte da Amazônia brasileira, o cultivo de açaí é uma importante fonte de renda.

A produção cresceu cerca de 50% na última década, impulsionada por uma dezena de mulheres da vila que lutaram para garantir fontes de crédito.

"De primeira, eram os maridos que tomavam conta do produto, da produção. Aí nós começamos a nos movimentar, as mulheres", disse Edna dos Anjos Nascimento Siqueira, conhecida como Bezinha, enquanto tirava as pequenas frutas escuras dos galhos das palmeiras de açaí e as colocava em uma cesta.

Bezinha, hoje com 60 anos, cresceu acompanhando o pai escalando as árvores de açaí da Ilha da Jussara para colher a fruta azeda, usada mundialmente em sucos, cosméticos e suplementos.

Ela foi a primeira mulher a participar de reuniões para discutir o financiamento para o crescimento do negócio da comunidade.

De acordo com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) do Estado do Pará, o envolvimento de mulheres em negócios de pequena escala tem crescido rapidamente na zona rural do Estado.

Em 2021, a Emater estimou que quase metade do crédito rural de um programa federal supervisionado por ela para apoio de pequenos agricultores beneficiou mulheres produtoras.

O investimento inicial em projetos como o açaí da Ilha da Jussara é de cerca de 20.000 reais, disse Lucival Solim Chavez, agrônomo da Emater.

"Depois disso, o próprio açaizal dá a autossustentação financeira", disse ele.

De forma mais ampla, a produção de açaí no Brasil cresceu 15% entre 2020 e 2023, de acordo com estatísticas do governo. O Estado do Pará, onde está localizada a Ilha da Jussara, responde por 94% da produção do país e é um dos principais exportadores da fruta para empresas de alimentos e cosméticos em todo o mundo.

Na comunidade ao redor da Ilha da Jussara, cerca de 200 pessoas se dedicam à produção de açaí orgânico. As vendas combinadas das comunidades da região totalizam aproximadamente 1,37 milhão de reais por ano - mais de 85% de sua renda, de acordo com números do governo.

Durante a colheita, as famílias da vila podem ganhar quatro vezes mais do que o salário mínimo da região.

"Nós conseguimos muita coisa", disse Bezinha. "Minhas amigas (que) fazem parte... têm a sua casinha, têm a seu fogãozinho, seu banheiro próprio. E para nós mudou muito, muito mesmo"

(Reportagem adicional de Anderson Coelho)