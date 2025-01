MPSP abre inquérito para apurar irregularidades da ViaMobilidade nos trens

Do UOL, em São Paulo

O MPSP (Ministério Público de São Paulo) instaurou inquérito civil nesta terça-feira (14) para investigar irregularidades supostamente cometidas pela concessionária ViaMobilidade nas linhas 8 e 9 do trem metropolitano de São Paulo.

O que aconteceu

MP apura irregularidades no empréstimo de trens. No ofício, o promotor Silvio Marques diz que a ViaMobilidade emprestou 35 trens da CPTM - todos deveriam ter sido devolvidos até abril de 2024, mas até agora faltam 25. Também afirma que, segundo testemunhas, os trens devolvidos estavam em más condições.

UOL revelou o caso em dezembro de 2024. Reportagem mostrou que os trens devolvidos passaram por diversas inspeções, em que foram apontados problemas como monitores inoperantes e indisponibilidade do sistema de detecção de incêndio.

MP também apura interesse num novo sistema de sinalização de trens. O Estado já investiu cerca de R$ 1 bilhão no sistema CBTC, que está parcialmente instalado na linha 8. A ViaMobilidade propôs instalar o sistema ETCS, a um novo custo de R$ 1 bilhão, "dos quais R$ 500 mil seriam oriundos dos cofres públicos, prejuízos ao erário estadual e à população", diz o ofício.

Promotoria pediu informações no prazo de 15 dias. O MP notificou a CPTM, a ViaMobilidade e a SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos), órgão do governo responsável por fiscalizar as concessões, pedindo documentos e informações referentes às irregularidades relatadas.

