Moraes dá 48 h para Daniel Silveira devolver arma

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu 48h para a defesa do ex-deputado Daniel Silveira entregar a pistola Taurus registrada em seu nome no sistema da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ministro tomou a decisão após ser informado pelo Exército sobre a arma. Ex-deputado está preso desde o fim do ano passado após descumprir determinações do STF que concedeu liberdade a ele. Dentre as obrigações que Silveira tinha que cumprir estava a de se recolher em casa durante a noite e de não portar arma de fogo.

Chefe de gabinete do comandante do Exército, coronel Rodrigo de Carvalho Bernardo, identificou registro em nome de Silveira. Pistola da marca Taurus aparece cadastrada no nome do ex-deputado no sistema da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o que foi comunicado a Moraes. Silveira foi da PM do Rio entre 2012 a 2018, quando saiu para disputar o cargo na Câmara dos Deputados

Ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do STF. O ex-deputado acumula idas e vindas da cadeia desde 2021, e já foi preso quatro vezes por ordem de Moraes.

Em 20 de dezembro do ano passado ele obteve o livramento condicional. Isso acontece quando um condenado consegue progredir de regime após cumprir parte da pena, mas voltou a ser detido por descumprir o horário de recolhimento noturno.