Maysa Furlan e Cesar Martins assumem reitoria e vice da Unesp

A partir desta quarta-feira (15) as funções de reitor e vice-reitor da Universidade Estadual Paulista (Unesp) passam a ser desempenhadas pela professora Maysa Furlan, do Instituto de Química (IQ) do campus de Araraquara, e pelo professor Cesar Martins, do Instituto de Biociências (IBB) do campus de Botucatu. A gestão vai até o ano de 2028.

Maysa Furlan é a primeira reitora da Unesp e a terceira liderança consecutiva graduada na própria universidade. Ela será ainda a 13ª pessoa a ocupar a função de reitor (a) com mandato, a 11ª do período chamado de "Unesp democrática", a partir da reabertura política de meados dos anos 1980.

Além da vice-reitoria na gestão atual (2021-2024), já ocupou outras posições na administração central da Unesp e é uma pesquisadora reconhecida em sua área: membro titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e da Academia de Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp). Em 2021, recebeu a Medalha Simão Mathias da Sociedade Brasileira de Química pela contribuição ao desenvolvimento da área.

"Liderará a Universidade Estadual Paulista no que se pode chamar de "maturidade" simbólica da instituição, o seu quinquagésimo aniversário, que ocorrerá em janeiro do ano que vem. Por convenção, ao completar 50 anos, uma universidade deixa de ser considerada "jovem" para fins de classificação nos rankings universitários que fazem listas desta natureza mundo afora", disse a Unesp.

O vice-reitor, Cesar Martins, foi diretor do Instituto de Biociências do campus de Botucatu (IBB) por quatro anos. Em janeiro de 2021, assumiu a função de chefe de gabinete da reitoria. Já foi diretor-presidente da Fundação do Instituto de Biociências (FundBio) e tem experiência acadêmica nas áreas de Evolução Genômica e Cromossômica e Divulgação Científica.

Unesp

A Unesp tem 34 unidades universitárias, distribuídas por 24 campus, sendo 22 no interior do estado, um no litoral e um na capital, que abriga também a reitoria. Segundo a Unesp, o orçamento de 2025 é de R$ 4,69 bilhões, sendo R$ 4,26 bilhões (ou 90,83%) provenientes da cota-parte do ICMS que cabe à instituição (2,3447%).

Pública e gratuita, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho tem 31,4 mil estudantes matriculados em 136 cursos de graduação e 12,7 mil alunos vinculados a 139 programas de pós-graduação stricto sensu, segundo dados de janeiro do Somos Unesp.

De acordo com um levantamento recente apresentado pela Capes, a Universidade Estadual Paulista é a segunda do país em termos de produção científica, levando em consideração a base de dados de periódicos científicos Web of Science/Clarivate.