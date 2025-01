Lyon anuncia Thiago Almada e empresta Adryelson ao Anderlecht

O meia argentino Thiago Almada, campeão brasileiro e da Copa Libertadores pelo Botafogo em 2024, jogará por empréstimo no Lyon até junho de 2025, anunciou nesta quarta-feira (15) o clube francês, que emprestou o zagueiro Adryelson, outro que participou das conquistas do Alvinegro no ano passado, ao Anderlecht, da Bélgica.

Lyon e Botafogo fazem parte do Eagle Football Group, que pertence ao magnata americano John Textor, que também é presidente do clube francês.

Antes de sua breve passagem pelo time carioca, Almada defendeu entre 2022 e 2024 o Atlanta United, dos Estados Unidos, onde se destacou a ponto de ser convocado pelo técnico Lionel Scaloni para disputar a Copa do Mundo no Catar com a seleção argentina, que acabou campeã.

"Com técnica e versatilidade excepcionais, ele [Almada] se torna o sétimo argentino da história do clube", escreveu em comunicado o Lyon, que atualmente ocupa a sexta posição no Campeonato Francês.

Quase ao mesmo tempo do anúncio da chegada de Almada, o Lyon comunicou o empréstimo de Adryelson ao Anderlecht, com opção de compra fixada em seis milhões de euros (R$ 37,3 milhões na cotação atual).

O zagueiro de 26 anos chegou em janeiro de 2024 ao Lyon, em uma transferência que rendeu 3,58 milhões de euros (R$ 22,2 milhões) ao Botafogo.

Há algumas semanas, Adryelson retornou ao clube francês depois de uma passagem de quatro meses pelo Alvinegro carioca por empréstimo.

