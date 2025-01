Matais: Governo terá de rebolar para recuperar credibilidade no caso do Pix

O governo Lula (PT) terá de rebolar para recuperar a credibilidade que perdeu após a revogação das mudanças do Pix, opinou a colunista Andreza Matais no UOL News, do Canal UOL, nesta quarta-feira (15).

É inacreditável como que esse governo consegue fazer tanta 'caquinha' uma atrás da outra. Andreza Matais, colunista do UOL

Nos últimos dias, o governo brasileiro e a Receita Federal vinham se movimentado para desmentir as informações falsas em relação à taxação do Pix. O assunto se tornou uma preocupação para o Planalto, uma vez que diversas publicações enganosas circulam pelas redes sociais.

A comunicação do governo encomendou, às pressas, uma campanha de esclarecimento sobre as novas regras de monitoramento de transações por Pix, agora suspensas. O objetivo é conter a desinformação que se alastrou pela internet.

Na tarde de hoje, após dias de repercussão negativa, o governo Lula decidiu revogar o ato normativo que alterava as regras de fiscalização da Receita Federal.

Ao Canal UOL, Andreza falou sobre a reação do governo e a sua deficiência ao tentar se comunicar com as pessoas nas redes sociais.

São medidas inócuas e acredito que o governo está falando que vai mandar MP [medida provisória] só para tentar disfarçar um pouco a ideia e colocar esse assunto debaixo do tapete. Então, o governo vai ter que rebolar para tentar recuperar a credibilidade que perdeu e tentar desviar desse assunto do Pix, porque nesse assunto ele já perdeu.

O vídeo do Nicolas [Ferreira] já atingiu hoje 53 milhões de views [visualizações]. E o problema maior, já encerrando aqui, é que o PT não tem um 'Nicolas' para chamar de seu. Tinha ali o Janones na campanha, mas eles limaram o Janones. Não tem ninguém que possa fazer esse trabalho aí nas redes sociais que o Nicolas tem.

O Nicolas tem esse impacto, ele faz vídeos dessa forma já há muito tempo, eu acompanho ele ali nas redes sociais com atenção, porque ele é um personagem da política é importante hoje ali no âmbito da direita, ele é o político que tem mais entrada ali nas redes sociais, muito mais do que do ex-presidente Bolsonaro

Então, o governo pode dizer 50 vezes que vai cobrar imposto, que não vai taxar o PIX, mas não vai adiantar... as pessoas vão desconfiar de que vai, como aconteceu com as blusinhas e tal. Andreza Matais, colunista do UOL

Tales: 'Governo precisa mostrar que sonegadores defendem fake news'

No UOL News, o colunista Tales Faria afirmou que o governo Lula falha ao não mostrar que os sonegadores são aqueles que mais defendem as mentiras propagadas sobre o Pix.

A turma do andar de baixo não sonega e é acostumada a pagar. Quem sonega é quem ganha mais, e isso precisava estar na cabeça das pessoas. Era preciso que todas as campanhas de comunicação colocassem isso.

Os parlamentares que defendem sonegação e atacam mais essa questão são os mesmos que vivem dando voltinhas e fazendo rachadinhas, que são uma forma de sonegar. Esses mesmos que criam a fake news do Pix eram os mesmos que faziam rachadinha e sonegam. Isso tem que estar claro e a população precisa ver.

A comunicação do governo tem que tratar disso, mas não está. Precisa mostrar até com memes na internet. É simples. Tales Faria, colunista do UOL

