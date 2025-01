António Guterres se reúne com autoridades nacionais e Missão de Paz das Nações Unidas; ele ressaltou trajetória positiva no país, com eleição do presidente Joseph Aoun e nomeação do primeiro-ministro Nawaf Salam; Conselho de Segurança debateu fortalecimento institucional da nação árabe e efeitos do cessar-fogo com Israel.

Clique aqui para ler a notícia completa