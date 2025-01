Inter de Milão tropeça em casa com Bologna no Italiano

A Inter de Milão desperdiçou uma oportunidade de encostar no líder Napoli ao empatar em casa com o Bologna em 2 a 2 nesta quarta-feira (15), em jogo atrasado pela 19ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, a Inter fica na vice-liderança com 44 pontos, três atrás do time napolitano, que tem um jogo a mais.

O Bologna (8º) abriu o placar aos 15 minutos no estádio Giuseppe Meazza com um chute de fora da área de Santiago Castro que desviou no caminho para bater o goleiro Yan Sommer.

A Inter não demorou a responder e chegou ao empate pouco depois com Denzel Dumfries (19'), aproveitando um rebote em finalização de Federico Dimarco.

Dimarco também foi decisivo no segundo gol interista: avançou pela esquerda e cruzou na medida para Lautaro Martínez (45'+1) mandar a bola para as redes.

Foi o sétimo gol do atacante argentino nesta Serie A, ainda longe do artilheiro Mateo Retegui (Atalanta), que tem 13.

No segundo tempo, o time 'nerazzurro' cedeu o controle da bola para o Bologna, que criou inúmeras chances e foi recompensado com o gol de empate de Emil Holm (64').

-- Jogos adiados 19ª rodada do Campeonato Italiano:

- Terça-feira:

Como - Milan 1 - 2

Atalanta - Juventus 1 - 1

- Quarta-feira:

Inter - Bologna 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 47 20 15 2 3 32 12 20

2. Inter 44 19 13 5 1 48 17 31

3. Atalanta 43 20 13 4 3 44 21 23

4. Lazio 36 20 11 3 6 34 28 6

5. Juventus 34 20 7 13 0 32 17 15

6. Fiorentina 32 19 9 5 5 32 20 12

7. Milan 31 19 8 7 4 29 19 10

8. Bologna 30 19 7 9 3 29 25 4

9. Udinese 26 20 7 5 8 23 28 -5

10. Roma 24 20 6 6 8 28 26 2

11. Genoa 23 20 5 8 7 17 27 -10

12. Torino 22 20 5 7 8 20 25 -5

13. Lecce 20 20 5 5 10 14 32 -18

14. Empoli 20 20 4 8 8 19 25 -6

15. Parma 19 20 4 7 9 25 35 -10

16. Como 19 20 4 7 9 22 33 -11

17. Hellas Verona 19 20 6 1 13 24 44 -20

18. Cagliari 18 20 4 6 10 19 33 -14

19. Unione Venezia 14 20 3 5 12 18 33 -15

20. Monza 13 20 2 7 11 19 28 -9

