Inflação sobe para 2,9% nos 12 meses até dezembro nos EUA, alinhada com as expectativas

O índice de preços ao consumo (IPC) subiu pelo terceiro mês consecutivo nos Estados Unidos, de acordo com números oficiais divulgados nesta quarta-feira (15), que estavam alinhados com as expectativas.

O IPC, uma medida da inflação, subiu para 2,9% nos 12 meses encerrados em dezembro, um pouco acima dos 2,7% em novembro, informou o Departamento do Trabalho.

O resultado está de acordo com o que economistas entrevistados pela Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal esperavam.

A explicação se deve em grande parte ao aumento dos preços da energia.

O Federal Reserve, o banco central dos EUA, cortou as taxas de juros em um ponto percentual desde setembro e está monitorando de perto o mercado de trabalho e a inflação.

Seus dois objetivos são alcançar o pleno emprego e controlar o aumento dos preços.

A recente alta dos preços aumenta as expectativas de que as taxas de juros serão mantidas nos níveis atuais na reunião de política monetária no final do mês.

A boa notícia para o Fed é que a inflação anual subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, ficou em 3,2% no mês passado, abaixo do esperado, um leve declínio em relação a novembro.

Na comparação mensal, os preços subiram 0,4% entre novembro e dezembro, e 0,2% quando se exclui alimentos e energia.

da/nro/mr/nn/aa

© Agence France-Presse