Indicado de Trump para secretário de Estado promete política externa com foco nos EUA

Por Patricia Zengerle e Simon Lewis e Doina Chiacu

WASHINGTON (Reuters) - O senador republicano dos Estados Unidos Marco Rubio prometeu uma política externa robusta, focada nos interesses norte-americanos, em sua audiência de confirmação nesta quarta-feira para o cargo de secretário de Estado do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que assume o cargo em 20 de janeiro.

Crítico da China e defensor ferrenho de Israel, Rubio, de 53 anos, deve obter a confirmação do Senado com facilidade. Os democratas o apoiaram assim que Trump anunciou sua indicação para se tornar o principal diplomata dos EUA, um forte contraste com alguns indicados mais controversos que atraíram ceticismo até mesmo do próprio partido de Trump.

Em seu discurso de abertura no Comitê de Relações Exteriores do Senado, onde atua há 14 anos, Rubio disse que vê um mundo em caos, onde não será fácil restaurar a ordem.

"Mas isso só pode e só acontecerá se for construído sobre um simples elemento fundamental -- uma América forte e confiante, engajada no mundo com base em nosso interesse nacional antes de tudo", disse ele em comentários preparados.

Filho de imigrantes de Cuba, Rubio seria a primeira pessoa de origem hispânica a ocupar o cargo de principal diplomata dos EUA.

"O senhor conquistou um dos cargos mais difíceis dos Estados Unidos. Mas depois de trabalhar com você por tantos anos. Tenho certeza de que você é a pessoa certa. Precisamos enfrentar essas ameaças", disse o senador Jim Risch, presidente republicano do comitê.

"Acredito que você tem as habilidades e é bem qualificado para servir como secretário de Estado", disse a senadora Jeanne Shaheen, a principal democrata do colegiado.

Rubio é conhecido como um dos principais defensores no Congresso de políticas fortes para competir com a China. Seu apoio aos manifestantes pela democracia em Hong Kong lhe rendeu sanções chinesas em 2020, o que significa que ele poderia ser o primeiro secretário de Estado sob restrições ativas de viagens chinesas.

"O Partido Comunista da China aproveitou todos os benefícios do sistema internacional pós-Guerra Fria, mas ignorou todas as responsabilidades que vêm com ele", disse Rubio. "Em vez disso, eles mentiram, trapacearam, hackearam e roubaram seu caminho para o status de superpotência global às nossas custas."

Alguns outros indicados de Trump enfrentaram fortes críticas, com até mesmo alguns republicanos dizendo que queriam mais informações sobre o ex-apresentador da Fox News Pete Hegseth, escolhido para secretário de Defesa, e a ex-deputada Tulsi Gabbard, escolhida por Trump para diretora de Inteligência Nacional.