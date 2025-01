Incêndios em Los Angeles se alastram com ventos colocando milhões em risco

Os bombeiros encararam nesta quarta-feira ventos persistentemente fortes e secos, que alimentaram dois incêndios florestais gigantescos que aterrorizam Los Angeles há oito dias, testando a determinação da cidade devastada pelo pior desastre de sua história.

As autoridades pediram que os moradores permanecessem vigilantes e preparados para se retirar a qualquer momento, com rajadas de vento máximas previstas para durar até a tarde de quinta-feira.

Cerca de 6,5 milhões de pessoas seguiam sob ameaça crítica de incêndio, após o fogo consumir uma área quase do tamanho de Washington, D.C.

"Queremos reiterar a situação especialmente perigosa de hoje. Preparem-se agora e estejam preparados para sair", disse a supervisora do condado Lindsey Horvath, em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Embora os ventos previstos de até 112 kms/h ainda não tenham se materializado, bombeiros relataram ventos de 48 a 64 kms/h, combinados com baixa umidade, em uma região que não recebe nenhuma chuva significativa há nove meses.

Os incêndios mataram pelo menos 25 pessoas, danificaram ou destruíram mais de 12.000 casas e outras estruturas e forçaram até 200.000 pessoas a deixar suas casas. Cerca de 82.400 pessoas estavam sob ordens de retirada e outras 90.400 receberam avisos de retirada nesta quarta-feira, disse o xerife do condado, Robert Luna.

Bairros inteiros foram arrasados, deixando cinzas fumegantes e escombros. Muitas casas têm apenas uma chaminé de pé.

Cerca de 8.500 bombeiros do oeste dos Estados Unidos, do Canadá e do México estão combatendo as chamas, e o dobro de outras autoridades policiais e de gerenciamento de emergências estão ajudando a manter o crescimento dos incêndios sob controle há três dias.

O incêndio Palisades, na extremidade oeste da cidade, manteve-se estável, com 96 kms² queimados, e a contenção subiu para 19% — uma medida de quanto do perímetro está sob controle. O incêndio Eaton, no sopé das colinas a leste da cidade, atingiu 57 kms², com 45% de contenção.

Uma frota de aeronaves lançou água e substâncias retardantes nas colinas, enquanto equipes terrestres com ferramentas manuais e mangueiras trabalham 24 horas por dia desde o início do incêndio, em 7 de janeiro, com as aeronaves ocasionalmente presas no chão por causa de ventos fortes.

Centenas de bombeiros visitantes e trabalhadores de emergência estão hospedados no lado de fora do estádio de futebol americano Rose Bowl, temporariamente convertido em acampamento. As equipes trabalham por 24 horas seguidas e depois descansam por 24 horas antes de sair novamente.

Alguns habitantes de Los Angeles estão tentando voltar a uma aparência de normalidade.

Alunos e professores da Palisades Charter Elementary School desalojados pelo incêndio encontraram um novo lar nesta quarta-feira, na Brentwood Elementary Science Magnet, onde foram recebidos de braços abertos.

"Para as crianças que perderam suas casas e também sua escola, é absolutamente devastador. E a maneira como posso ajudar e retribuir é garantir que essas crianças tenham um lugar para ir. E mesmo que tenhamos perdido o prédio físico, ainda temos nossa comunidade", disse a diretora da Palisades Charter Elementary, Juliet Herman.

(Reportagem de Jorge Garcia, Lisa Richwine, Mike Blake, Sandra Stojanovic, Alan Devall, Jackie Luna, Matt McKnight, Nathan Frandino, Omar Younis, Rollo Ross, David Ryder e Daniel Cole em Los Angeles; reportagem adicional de Brendan O'Brien)