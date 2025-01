Holanda vai ampliar controles sobre exportação de equipamentos semicondutores

AMSTERDÃ (Reuters) - O governo holandês disse nesta quarta-feira que vai ampliar seus controles sobre a exportação de equipamentos avançados de semicondutores a partir de 1º de abril, algo que a empresa ASML, de equipamentos de chips, espera não impactar seus negócios.

Os requisitos para obter licença de exportação nacional holandesa para equipamentos semicondutores foram introduzidos pela primeira vez em 2023 sob pressão dos Estados Unidos para limitar as remessas enviadas à China e, desde então, foram ampliados várias vezes.

As medidas mais recentes exigirão que as empresas busquem licenças de exportação para um número "muito limitado" de tecnologias, como equipamentos de medição e inspeção, disse o Ministério do Comércio da Holanda em comunicado onde anuncia as mudanças.

Em resposta, a ASML disse que não vê qualquer impacto adicional sobre a orientação já emitida pela empresa em dezembro, quando o governo norte-americano anunciou novas restrições sobre as exportações de semicondutores para a China, afetando as empresas de equipamentos de chips.

Um porta-voz do Ministério do Comércio holandês disse que pequenas mudanças nas regras devido a desenvolvimentos técnicos ocorrerão ocasionalmente.

