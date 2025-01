Futuros têm leve alta com balanços de bancos e inflação dos EUA em foco

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street tinham leve alta nesta quarta-feira, com investidores à espera de uma série de balanços de grandes bancos e um relatório sobre a inflação que pode influenciar a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve.

O futuro do S&P 500 subia 0,15%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,22%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,18%.

O JP Morgan Chase & Co, o Wells Fargo, o Citigroup e o Goldman Sachs subiam nas negociações pré-abertura, com a divulgação de seus relatórios trimestrais antes do início do pregão.

Analistas esperam que os credores apresentem lucros mais fortes, impulsionados por acordos e trading.

O índice bancário do S&P 500 ganhou cerca de 3% em janeiro, superando os principais índices de Wall Street, que registraram quedas até agora no mês.

Em 2024, o índice bancário registrou seu maior salto anual desde 2019, com base nas expectativas de que as políticas do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como cortes de impostos e regulações frouxas, podem impulsionar o setor financeiro.

Também no radar está o índice de preços ao consumidor, às 10h30, com economistas consultados pela Reuters projetando que os preços subiram 2,9% em dezembro na base anual, de um avanço de 2,7% do mês anterior.

"Vital é um eufemismo para caracterizar a relevância da divulgação de hoje nos EUA, e, depois do excelente relatório de emprego de sexta-feira, o mercado de títulos, em particular, está em suspense para o que pode ser outra sessão tumultuada", disse Kenneth Broux, estrategista do Société Générale, em nota.

Os sinais de forte atividade econômica e as expectativas de que as políticas de Trump sobre imigração e tarifas possam aumentar ainda mais as pressões dos preços fizeram com que os mercados reduzissem as apostas no ritmo de afrouxamento monetário pelo Fed este ano.

Operadores veem o banco central realizando um total de 31 pontos-base acumulados de cortes este ano, de acordo com dados compilados pela LSEG.

(Por Johann M Cherian e Medha Singh em Bengaluru)