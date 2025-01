Fluxo cambial total em janeiro, até o dia 10, é negativo em US$ 4,610 bilhões, revela BC

O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 4,610 bilhões de 1º a 10 de janeiro, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 15, pelo Banco Central. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 3,362 bilhões. O comercial, saldo negativo de US$ 1,247 bilhão.

Em dezembro de 2024, o fluxo cambial foi negativo em US$ 26,961 bilhões, na maior saída de dólares da série histórica do BC, iniciada em setembro de 2008. O fluxo do ano passado foi negativo em US$ 18,564 bilhões, a terceira maior fuga de moeda americana da história.

Em janeiro, o canal financeiro teve compras de US$ 14,690 bilhões e vendas de US$ 18,053 bilhões. O segmento reúne investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamentos de juros, entre outras operações.

A conta de comércio exterior teve importações de US$ 6,567 bilhões e exportações de US$ 5,319 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 491 milhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 1,087 bilhão em pagamento antecipado (PA) e US$ 3,741 bilhões em outras operações.

Semanal

Conforme os dados preliminares do BC, o fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 1,104 bilhão na semana passada. O canal financeiro teve entrada líquida de US$ 173 milhões, e o comercial, saldo negativo de US$ 1,276 bilhão. O canal financeiro teve compras de US$ 10,978 bilhões e vendas de US$ 10,806 bilhões.

A conta de comércio exterior teve importações de US$ 4,911 bilhões e exportações de US$ 3,634 bilhões.

Nas exportações, estão inclusos US$ 362 milhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 753 milhões em pagamento antecipado e US$ 2,519 bilhões em outras operações.