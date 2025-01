Empresas dos EUA estão otimistas, mas sinalizam preocupações, mostra pesquisa do Fed

(Reuters) - A atividade econômica dos Estados Unidos aumentou de forma leve a moderada no final de novembro e em dezembro, informou o Federal Reserve nesta quarta-feira, com o emprego em alta e os preços subindo moderadamente em meio a preocupações sobre o possível impacto das políticas do presidente eleito Donald Trump.

Os resultados, que se baseiam em informações de contatos comerciais e comunitários de cada um dos 12 bancos regionais do Fed, fornecem uma visão geral da economia.

"Os contatos esperavam que os preços continuassem a subir em 2025, com alguns observando a possibilidade de tarifas mais altas contribuírem para o aumento dos preços", disse o banco central dos EUA em seu compilado de pesquisas e entrevistas de todo o país, conhecido como Livro Bege.

"Mais contatos se mostraram otimistas em relação às perspectivas para 2025 do que pessimistas, embora os contatos em vários distritos tenham expressado preocupações de que mudanças na política de imigração e tarifas possam afetar negativamente a economia."

Os formuladores de política monetária do Fed reduziram a taxa básica em 1 ponto percentual nos últimos quatro meses do ano passado, para uma faixa atual de 4,25% a 4,50%. A maioria projeta uma redução menor para este ano, dada a desaceleração do progresso em direção à meta de inflação de 2% do Fed nos últimos meses e um mercado de trabalho forte.

Os preços ao consumidor aumentaram 2,9% nos 12 meses até dezembro, segundo dados publicados na quarta-feira, o maior aumento desde julho e uma aceleração em relação ao aumento de 2,7% registrado em novembro. A taxa de desemprego de dezembro foi de 4,1%, menor do que no mês anterior.

Daqui para frente, a incerteza sobre como as tarifas planejadas por Trump, os cortes de impostos e outras políticas afetarão a economia também faz com que autoridades do Fed fiquem no modo "esperar para ver".

(Por Ann Saphir)