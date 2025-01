Emprego nos EUA registrou aumento, com seis distritos apontando avanço, mostra Livro Bege

O emprego nos Estados Unidos registrou um aumento global, segundo o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgado nesta quarta-feira, 15, com seis distritos reportando um ligeiro aumento e seis apontando nenhuma alteração. Segundo a publicação, os contatos em vários setores de serviços, nomeadamente cuidados de saúde, continuaram registrando um crescimento do emprego.

Os contatos em vários setores registraram dificuldades em encontrar trabalhadores qualificados e os relatos de demissões continuaram raros, aponta o Livro Bege. Contudo, os contatos em alguns distritos expressaram maior incerteza sobre as suas futuras necessidades de pessoal.

"O crescimento salarial acelerou para um ritmo moderado na maioria dos distritos, embora houvesse alguns relatos de que as pressões salariais tinham diminuído", conclui o documento.