Economia alemã recua pelo segundo ano consecutivo - PIB cai 0,2% em 2024, depois de já ter caído 0,3% no ano anterior. Além dos altos custos de energia e das taxas de juros elevadas, aumento da concorrência para as exportações alemãs também impede recuperação.A economia da Alemanha sofreu uma contração de 0,2% em 2024, de acordo com dados preliminares divulgados nesta quarta-feira (15/01) pelo Departamento Federal de Estatística (Destatis), marcando o segundo ano consecutivo de recessão. Em 2023, a economia alemã já havia caído 0,3%.

A maior economia da Europa está sofrendo com uma crise persistente em seu modelo industrial e de exportação, o que pode ter efeito sobre toda a União Europeia (UE).

A desaceleração veio de vários lados no ano passado. O esperado boom nos gastos do consumidor em face do aumento real dos salários não se concretizou porque a perda de poder aquisitivo nos anos anteriores ainda não foi compensada. Além disso, muitos alemães estão ficando cada vez mais preocupados com seus empregos e preferem economizar. "Apesar do aumento da renda, as famílias se abstiveram de comprar por causa da evolução incerta da situação econômica", segundo o Destatis.

Também encargos conjunturais e estruturais impediram um melhor desenvolvimento econômico em 2024, disse a presidente do Destatis, Ruth Brand, acrescentando que isso inclui o aumento da concorrência para o setor de exportação alemão em importantes mercados, os altos custos de energia, as taxas de juros persistentemente altas e uma perspectiva econômica incerta.

A desaceleração de 2024 está de acordo com as estimativas do governo e do Bundesbank [banco central], enquanto o Fundo Monetário Internacional (FMI), mais otimista, esperava uma estagnação. Para 2025, entretanto, o banco central alemão reduziu sua projeção de crescimento para apenas 0,2%, bem abaixo da estimativa anterior de uma expansão de 1,1%.

Queda nas exportações

De acordo com as estimativas preliminares, que são baseadas em dados ainda incompletos, o PIB alemão sofreu uma contração de 0,1% no quarto trimestre de 2024 em comparação com os três meses anteriores, já com ajustes de preço, sazonais e de calendário. A difícil situação econômica do ano passado também se refletiu no comércio exterior, com as exportações de bens e serviços caindo 0,8%, em comparação com um leve aumento de 0,2% nas importações.

As exportações alemãs, um pilar histórico do sucesso econômico do país, "diminuíram apesar do aumento geral do comércio mundial em 2024", comentou Brand. No setor automotivo em particular, as principais empresas do país perderam terreno para suas concorrentes chinesas.

Déficit estatal

A economia lenta também prejudicou as finanças públicas no ano passado. O estado alemão registrou um endividamento mais alto em 2024. De acordo com a estimativa preliminar do Departamento Federal de Estatística, as despesas do governo federal, dos estados, dos governos locais e da previdência social excederam a receita em 113 bilhões de euros. "Isso foi cerca de 5,5 bilhões de euros a mais do que em 2023", disse o Destatis, o que corresponde a um déficit de 2,6% do PIB.

"Isso se deveu principalmente ao aumento das despesas com aposentadorias." Também foi gasto um valor significativamente maior em assistência social. Somente o governo federal conseguiu reduzir significativamente seu déficit, de cerca de 95 bilhões de euros em 2023 para pouco mais de 59 bilhões de euros.

