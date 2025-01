Dólar tem novo dia de queda e se reaproxima de R$6,00 após dados de inflação dos EUA

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) -O dólar voltou a cair nesta quarta-feira no Brasil e se reaproximou dos 6,00 reais, em sintonia com a queda da moeda norte-americana e dos rendimentos dos Treasuries no exterior, após dados de inflação nos Estados Unidos sugerirem que o Federal Reserve pode cortar mais os juros em 2025.

O dólar à vista fechou em queda de 0,36%, aos 6,0251 reais -- a menor cotação de encerramento desde 12 de dezembro do ano passado, quando terminou a sessão a 6,0128 reais. Em janeiro a moeda acumula baixa de 2,49%.

Às 17h05 na B3 o dólar para fevereiro -- atualmente o mais líquido -- cedia 0,67%, aos 6,0415 reais.

No início do dia o dólar chegou a oscilar no território positivo no Brasil, enquanto investidores aguardavam pela divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA, às 10h30. Quando os dados saíram, o dólar despencou em todo o mundo.

O CPI subiu 0,4% em dezembro, depois de avançar 0,3% em novembro. Nos 12 meses até dezembro, a inflação foi de 2,9%, depois de ter registrado 2,7% em novembro.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice teve alta de 0,2% em dezembro, após um ganho de 0,3% no mês anterior. O chamado núcleo do CPI havia aumentado 0,3% por quatro meses consecutivos. Nos 12 meses até dezembro, o núcleo aumentou 3,2%, depois de ter subido 3,3% em novembro.

Os números foram bem-recebidos pelo mercado, que viu chances maiores de o Fed cortar juros mais vezes em 2025. Isso pesou sobre os rendimentos dos Treasuries e, em paralelo, sobre as cotações do dólar.

Após marcar a cotação máxima de 6,0711 reais (+0,41%) às 10h18, antes do CPI, o dólar à vista atingiu a mínima de 6,0115 reais (-0,58%) às 11h06, quando o índice já havia sido divulgado.

Com o dólar se reaproximando dos 6,00 reais, alguns agentes aproveitaram a cotação mais baixa para comprar moeda, o que reconduziu a divisa para perto da estabilidade no início da tarde. O CPI, no entanto, continuou influenciando os negócios e o dólar voltou a ceder antes do fechamento.

No exterior, às 17h13, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,11%, a 109,080.

Pela manhã, o Banco Central vendeu 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025.

À tarde o BC informou que o Brasil registrou fluxo cambial total negativo de 4,610 bilhões de dólares em janeiro até o dia 10, com saídas líquidas de 3,362 bilhões de dólares pela via financeira e saldo negativo de 1,247 bilhão de dólares pela via comercial.

(Edição de Pedro Fonseca)