Detalhes de novas políticas do governo Trump são importantes, diz presidente do Fed de NY

HARTFORD, Connecticut (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta quarta-feira que é muito cedo para dizer como o resultado da eleição e o retorno de Donald Trump à Presidência afetarão a economia dos Estados Unidos.

Embora haja muita incerteza sobre a política governamental, e essa incerteza esteja fazendo com que algumas empresas atrasem os investimentos, "os detalhes aqui importam", e é fundamental ver quais são as políticas reais e como os outros reagem a essa agenda, disse Williams em uma apresentação antes do evento CBIA Economic Summit and Outlook 2025.

(Por Michael S. Derby)