Desinformação e polarização social estão entre principais riscos de curto prazo, diz Fórum Econômico Mundial

Por Rebecca Delaney

(Reuters) - A informação equivocada e a desinformação lideraram a perspectiva de risco de curto prazo do Relatório de Riscos Globais do Fórum Econômico Mundial pelo segundo ano consecutivo, com o cenário de risco de longo prazo continuando a ser dominado por preocupações ambientais.

A 20ª edição do relatório, produzido pelo Fórum em parceria com a Marsh McLennan e a Zurich, reuniu percepções de mais de 900 especialistas sobre os riscos globais em três períodos de tempo: prazo atual ou imediato em 2025, curto e médio prazo até 2027 e longo prazo até 2035.

"Ao entrarmos em 2025, a perspectiva global está cada vez mais fragmentada em domínios geopolíticos, ambientais, sociais, econômicos e tecnológicos", afirma o relatório.

A maioria dos entrevistados (52%) disse que prevê uma perspectiva global instável no curto prazo, uma proporção semelhante à da pesquisa do ano anterior.

Pouco menos de um terço (31%) espera turbulência, com 5% prevendo uma perspectiva "tempestuosa" para os próximos dois anos. O cenário se deteriora ainda mais no período de 10 anos, com 62% dos entrevistados esperando tempos tempestuosos ou turbulentos.

"Essa perspectiva de longo prazo permaneceu semelhante aos resultados da pesquisa do ano passado, em termos de seu nível de negatividade, refletindo o ceticismo dos entrevistados de que os mecanismos sociais e as instituições governamentais atuais são capazes de navegar e consertar a fragilidade gerada pelos riscos que enfrentamos hoje", continuou o relatório.

Comparando a atual perspectiva de risco para 2025 com a perspectiva de dois anos da pesquisa de 2023, os entrevistados de hoje expressam uma preocupação significativamente maior com os conflitos entre Estados, que foram classificados como o principal risco imediato, mas que foram ignorados pelos entrevistados há dois anos.

No cenário de risco atual, os eventos climáticos extremos ficaram em segundo lugar, seguidos pelo confronto geoeconômico.

Também foram apontados como risco a desinformação e polarização social -- semelhante ao cenário de risco imediato do ano passado -- com o Fórum descrevendo a posição elevada deste item como "não surpreendente" devido aos impactos em outros riscos.

Outros riscos no prazo imediato incluíram a desaceleração econômica, mudanças críticas nos sistemas terrestres, falta de oportunidades econômicas, erosão dos direitos humanos e/ou liberdades cívicas e desigualdade.

Riscos de desinformação lideram as perspectivas de dois anos

A perspectiva de curto a médio prazo foi liderada pela desinformação pelo segundo ano consecutivo, com o Fórum observando que esse fator de risco continua a complicar o ambiente geopolítico como um mecanismo principal para que entidades estrangeiras afetem as intenções dos eleitores.

A preocupação dos entrevistados permaneceu alta após o ano das "supereleições", com o risco também sendo uma das principais preocupações na maioria das categorias de idade e grupos de partes interessadas.

Isso também é agravado pela dificuldade cada vez maior de diferenciar entre conteúdo gerado por inteligência artificial e por humanos, embora o Fórum tenha observado que as tecnologias de IA como um risco eram baixas nas classificações de dois anos.

Os eventos climáticos extremos foram classificados como o segundo risco mais proeminente no curto e médio prazo, seguidos pelos conflitos entre Estados (que estavam em quinto lugar na perspectiva de dois anos da pesquisa de 2023).

As percepções de riscos sociais tiveram um aumento significativo de proeminência, com a polarização social e a desigualdade figurando entre as 10 principais.

"A desigualdade é percebida como o risco mais central de todos, desempenhando um papel significativo tanto no desencadeamento quanto na influência de outros riscos. Ela está contribuindo para enfraquecer a confiança e diminuir nosso senso coletivo de valores compartilhados", disse o relatório.

A espionagem e a guerra cibernéticas completaram as cinco principais perspectivas de curto a médio prazo, com a poluição em sexto lugar.

O top 10 foi completado por imigração involuntária ou deslocamento, confronto geoeconômico (acima do 14º lugar há dois anos) e erosão dos direitos humanos e/ou liberdades civis.

O relatório observou que a preocupação dos entrevistados em relação aos principais riscos econômicos -- desaceleração econômica e inflação -- diminuiu desde o ano passado, sendo que esses dois riscos sofreram as maiores quedas na classificação de dois anos, já que nenhum grupo de partes interessadas selecionou um deles como um dos 10 principais riscos.

Riscos ambientais dominam a perspectiva de longo prazo

Os principais riscos nos próximos 10 anos foram novamente dominados por preocupações ambientais, lideradas por eventos climáticos extremos.

Em seguida, vieram a perda de biodiversidade e o colapso do ecossistema, a mudança crítica nos sistemas terrestres e a escassez de recursos naturais, com a poluição também em décimo lugar.

"A perspectiva para os riscos ambientais na próxima década é alarmante -- embora todos os 33 riscos da pesquisa devam piorar em termos de gravidade do horizonte de dois anos para o de 10 anos, os riscos ambientais apresentam a deterioração mais significativa", disse o relatório.

"Prevê-se que os eventos climáticos extremos se tornem uma preocupação ainda maior do que já são, com esse risco ocupando o primeiro lugar na lista de riscos de 10 anos pelo segundo ano consecutivo. A perda de biodiversidade e o colapso do ecossistema estão em segundo lugar no horizonte de 10 anos, com uma deterioração significativa em comparação com sua classificação de dois anos."

A pesquisa constatou uma divergência geracional nas percepções de risco relacionadas a questões ambientais, com os entrevistados mais jovens expressando mais preocupação com isso nos próximos 10 anos do que as faixas etárias mais velhas.