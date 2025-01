Coalizão de centro-direita formará governo na Irlanda

As negociações para formar o novo governo irlandês foram concluídas, informaram representantes dos partidos nesta quarta-feira (15), e espera-se o anúncio nos próximos dias de uma coalizão tripartite dominada pelos dois partidos de centro-direita que estavam no poder.

O partido de centro-direita Fianna Fail venceu as eleições gerais de 29 de novembro com 48 cadeiras, à frente da legenda nacionalista de esquerda Sinn Fein (39) e do Fine Gael (centro-direita, 38).

O Fianna Fail e o Fine Gael, que formaram o governo anterior com os Verdes, estão a dois assentos de uma maioria governamental no Parlamento de 174 assentos.

Sete parlamentares independentes, unidos no Grupo Regional Independente, bem como dois outros parlamentares independentes do Parlamento concordaram em apoiar o futuro governo, de acordo com a imprensa irlandesa.

O governo terá uma "maioria confortável" no Dail, o Parlamento irlandês, disse Jack Lawless, do Fianna Fail, à emissora pública RTE nesta quarta-feira.

O novo governo e o Taoiseach (primeiro-ministro) serão formalmente eleitos pelo Dail em 22 de janeiro.

Espera-se que o líder do Fianna Fail, Micheal Martin, retorne como chefe de governo, cargo que ocupou entre junho de 2020 e dezembro de 2022, antes que o então líder do Fine Gael, Leo Varadkar, o sucedesse mediante um acordo de coalizão.

Espera-se que oito ministérios sejam atribuídos ao Fianna Fail e sete ao Fine Gael, e que um esboço do "programa de governo" elaborado pelos negociadores dos partidos seja publicado nesta quarta-feira.

Este documento também deverá ser apresentado aos deputados dos partido da coalizão para aprovação nos próximos dias.

Os representantes eleitos do Grupo Regional Independente trarão um "equilíbrio regional" ao governo, declarou um membro do grupo, Marian Harkin, à RTE.

Dois representantes deste grupo ocupariam cargos secundários no governo.

