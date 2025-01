Centenas de bombeiros "simplesmente se levantaram e foram" ajudar Los Angeles

Por Lisa Richwine

PASADENA, CALIFÓRNIA (Reuters) - Membros do Corpo de Bombeiros de Santa Helena têm combatido incêndios devastadores no norte da Califórnia. Na quinta-feira passada, eles chegaram a Los Angeles às 2h da manhã para ajudar na parte sul do estado.

Um de seus caminhões de bombeiros brancos se destacava entre os muitos vermelhos estacionados à sombra do famoso estádio de futebol americano Rose Bowl. O local se tornou um acampamento que fornece apoio e camaradagem para centenas de bombeiros e trabalhadores de emergência que ajudam a combater os incêndios de Palisades e Eaton.

"Eles vêm por nós", disse o engenheiro de incêndio da St. Helena, Martin Macias. "Todos esses departamentos vieram para nossos incêndios."

Macias e seu colega Joshua Wilmoth combateram o incêndio Glass, que dizimou vinhedos em Napa Valley, em 2020, e o incêndio Tubbs, de 2017, que varreu Santa Rosa e, na época, foi o incêndio florestal mais destrutivo da história da Califórnia.

Em Los Angeles, a equipe de St. Helena ajudou proprietários de casas próximas ao incêndio Eaton a remover móveis e objetos inflamáveis das varandas e quintais, caso as chamas se espalhassem, disse Wilmoth. Eles estavam preparados para reagir caso ventos fortes provocassem novos surtos.

Questionados sobre como lidam com os desastres, os dois disseram que encontraram apoio em seus colegas e em sua missão compartilhada.

"Temos um bom grupo de pessoas", disse Wilmoth.

"Todos nós entramos nisso como um serviço, para melhorar o dia de alguém no pior momento", afirmou Macias. "Você simplesmente se levanta e vai", acrescentou. "A única parte difícil é deixar a família."

No Rose Bowl, bombeiros compartilham refeições e dormem em tendas, trailers móveis ou em seus veículos. As equipes trabalham por 24 horas seguidas e depois têm 24 horas para descansar antes de saírem novamente.

Os bombeiros também foram incentivados pelo apoio do público. Pessoas trouxeram alimentos, produtos de higiene pessoal, calças de moletom e outras roupas, oferecendo apertos de mão e abraços, disse o bombeiro do distrito de Lathrop Manteca, também no norte da Califórnia, Justin Hayes.

(Reportagem de Lisa Richwine)

((Tradução Redação São Paulo))

