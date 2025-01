Bukele afirma que bitcoin terá 'revalorização exponencial' com Trump

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disse na terça-feira que 2025 será um "ano muito importante" para a revalorização "exponencial" do bitcoin com a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos na próxima segunda-feira (20).

"Eu pessoalmente acredito que este ano e os outros, mas especialmente este ano por causa da posse de Trump (...) será um ano muito importante para o bitcoin e para todo o ecossistema", disse Bukele em uma coletiva de imprensa no palácio presidencial.

A chegada de Trump ao poder e a criação de uma reserva de bitcoin pelos Estados Unidos "gerarão uma revalorização, provavelmente exponencial", e "um ecossistema mais amigável com o bitcoin", acrescentou.

O presidente salvadorenho garantiu que seu país, que tem reservas nessa criptomoeda, está "esperando" e se beneficiará de um boom do bitcoin.

Em dezembro, Trump reivindicou o crédito pelo fato de o valor do bitcoin ter ultrapassado a marca de 100.000 dólares. Esse aumento foi alimentado porque ele lançou a ideia de criar uma reserva estratégica da criptomoeda nos Estados Unidos.

Embora em seu primeiro mandato (2017-2021) ele tenha dito que elas eram uma fraude, na campanha ele prometeu que os Estados Unidos se tornariam "a capital mundial do bitcoin e das criptomoedas".

Em setembro de 2021, El Salvador se tornou o primeiro país do mundo a adotar o bitcoin como moeda de curso legal, no mesmo nível do dólar americano.

Em dezembro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) chegou a um acordo com El Salvador para um crédito de 1,4 bilhão de dólares, segundo o qual o uso de criptomoeda será voluntário para o setor privado e não uma obrigação como é atualmente, e a participação do governo na carteira de criptografia Chivo "será gradualmente reduzida".

Na terça-feira, Bukele confirmou que a Tether, uma empresa de stablecoin de criptomoeda de bilhões de dólares, estabelecerá sua sede em El Salvador.

