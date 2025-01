Bolsas de NY fecham em forte alta depois de balanços bancários positivos e CPI dos EUA

As bolsas de Nova York fecharam com forte alta nesta quarta, 15, impulsionadas pelos resultados acima das expectativas dos balanços do quarto trimestre de grandes bancos americanos, que levaram seus papéis a registrarem ganhos expressivos na sessão. Além disso, o índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos, aquém das projeções para dezembro, reforçou as expectativas de que pode haver mais espaço de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed), aumentando o otimismo em Wall Street.

O índice Nasdaq fechou em alta de 2,45%, a 19.511,23 pontos. O S&P 500 avançou 1,83%, a 5.949,91 pontos; enquanto o Dow Jones registrou alta de 1,65%, a 43.221,55 pontos.

O Commerzbank avalia que o CPI dos EUA mostra um cenário de inflação melhor que em novembro e que o indicador dá munição para que o Fed corte juros à frente, mesmo que em ritmo mais lento. A avaliação contribuiu para o bom humor na renda variável hoje

Em destaque também, as ações do Wells Fargo subiram 6,69%, após o lucro do banco superar expectativas. Citi subiu 6,49%, também na esteira de ganhos acima do esperado.

Outras grandes instituições financeiras, como JPMorgan (+1,97%) e Goldman Sachs (+6,02%), também registraram ganhos significativos após divulgarem resultados acima das expectativas.

O setor de tecnologia surfou no alívio dos juros dos Treasuries: Meta saltou 3,85% e Nvidia ganhou 3,37%, ambas em recuperação após as perdas da véspera.

As ações da Tesla também dispararam, com aumento de 8,04%. Os dados de inflação menores que o esperado podem levar o Fed a reduzir as taxas de juros e tornar os carros novos, geralmente financiados, mais acessíveis.

Diante do expressivo avanço do petróleo hoje, os papéis de Chevron (+0,91%) e ExxonMobil (+1,63%) estiveram em destaque. Por outro lado, o movimento penalizou áreas, entre elas Delta (-1,19%) e da United Airlines (-2,53%).

*Com informações da Dow Jones Newswires