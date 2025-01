Discurso de despedida: Biden diz que poder do presidente não é ilimitado

O presidente norte-americano Joe Biden disse na noite desta quarta-feira (15) que o poder do presidente "não é ilimitado e não é absoluto" e não deveria ser em nenhuma democracia. A fala ocorreu no Salão Oval durante o último discurso do democrata à frente do cargo.

Biden disse ser necessário garantir que "nenhum presidente esteja imune a crimes que cometa enquanto estiver no cargo". Apesar de não citar o presidente eleito, o republicano Donald Trump foi sentenciado pelo caso dos pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels e entra para a história como o primeiro chefe de Estado condenado a assumir o poder nos EUA. Apesar da condenação, o republicano não foi sentenciado a cumprir pena na prisão.

O democrata também afirmou ser necessário banir os membros do Congresso que têm ações criminosas enquanto estão em mandatos. Durante o discurso, ele reforçou os debates na sociedade acerca do exercício do poder e ponderou que a sociedade deve ter "coragem para enfrentar os abusos" em vez de se curvar a ele.

Depois de 50 anos acompanhando isso tudo no Senado e aqui [na presidência], eu sei que o ideal da América tem a ver com respeitar as instituições que governam uma sociedade livre, a presidência, o Congresso, as Cortes e a imprensa livre e independente.

Democrata disse ter "orgulho" do que sua gestão fez pelo povo americano e desejou sorte ao novo governo. "[Desejo] sucesso porque eu quero que a América tenha sucesso porque eu mantive o meu compromisso de garantir a transição pacífica de poder", acrescentou.

Preocupações e abuso de poder

Discurso também teve alerta de Biden sobre algumas preocupações. Entre elas, a concentração de poder "muito perigosa nas mãos de pessoas muito ricas". Ele apontou ser necessário que o abuso de poder seja confrontado hoje diante da formação, na América, de grupos com muito poder e influência, visto que a democracia é "baseada na liberdade e igualdade para que todos tenham as mesmas chances juntos".

Ainda reafirmou a importância de fazer "os bilionários pagarem o que eles devem pagar [de impostos]". "As pessoas têm que ter a mesma chance. Se não tiverem é ruim. Precisamos estar engajados neste processo. Eu sei que às vezes pode ser frustrante. Ter a mesma chance é o que faz a América. Todo mundo tem direito de ter a mesma chance."

Os trabalhadores têm direito de ganhar a parte que lhes cabem. Construímos a maior classe média e o século mais próspero que qualquer nação já teve. As pessoas devem conseguir ganhar tanto quanto conseguem, mas devem obedecer às mesmas regras. Pagar os impostos que devem pagar justamente.

Para o político, "forças poderosas querem levar adiante as suas decisões, sem nenhum tipo de limitação". E acrescentou: "Eles querem que isso sirva aos seus próprios interesses para terem mais lucros, não podemos ser provocados". Ele discorreu ser importante olhar para a concentração de tecnologia, poder e riqueza neste momento porque o "potencial de desastre se levanta quando o poder está nas mãos erradas" e isso pode apresentar perigo para os Estados Unidos.

"Americanos estão sendo afundados em uma avalanche de desinformações, que faz com que o abuso de poder seja mais frequente e a imprensa livre está desmoronando", falou Biden. Sem citar a Meta, ele afirmou que as redes sociais que estão abrindo mão da checagem de fatos e a verdade sofre nas mãos da mentira, acrescentando que a Inteligência Artificial é, talvez, o fato "mais importante e vital do nosso tempo".

IA traz possibilidade e riscos para a nossa sociedade. Ela tem até o poder de atender o meu apelo de enfrentar o câncer, como eu quero, mas temos que colocar limites. Precisamos garantir que a IA é segura e funciona para toda a humanidade. Os EUA precisam liderar o mundo no desenvolvimento da IA.

'Meu governo construiu o cessa-fogo'

O democrata fez questão de afirmar que o seu governo foi o responsável por conseguir o cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Biden reforçou que foram oito meses de negociações ininterruptas e os detalhes do acordo firmado nesta quarta-feira (15) foram apresentados por ele em maio do último ano.

Esse plano foi desenvolvido e negociado pela minha equipe e vai ser largamente implementado pelo novo governo. É por isso que eu disse à minha equipe para continuar informando totalmente a nova equipe [de Trump sobre a negociação] porque é assim que deve ser, trabalharmos [em conjunto,] como americanos.

A fala ocorreu após o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradecer a Donald Trump e Biden pela cooperação para conseguir o acordo. O republicano creditou o cessar-fogo a sua própria eleição, embora ainda não tenha tomado posse. "Conseguimos muito sem sequer estar na Casa Branca", publicou nas redes sociais.

Feitos do governo

Político declarou que a democracia ficou firme durante o seu mandato e que manteve o "compromisso de ser presidente de todos os americanos durante um dos períodos mais duros da nação". Ele citou os "milhões" de americanos que conseguiram um emprego e planos de saúde nos últimos quatro anos e disse ter protegido as crianças e famílias ao aprovar as "leis mais significativas de controle de armas em mais de 30 anos".

Vocês sabem, vai levar tempo para sentir o impacto total de tudo que fizemos juntos. As sementes foram plantadas e vão crescer e frutificar pelas décadas que estão chegando.

Ele também destacou que a "Ucrânia ainda é livre" e fortaleceu a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) durante sua gestão.

