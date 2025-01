Assessores de Trump admitem que acordo de paz na Ucrânia está a meses de distância

Por Gram Slattery

WASHINGTON (Reuters) - Assessores do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, admitem que a guerra na Ucrânia levará meses ou até mais tempo para ser resolvida, o que representa uma forte constatação da realidade em relação à sua maior promessa de política externa - fechar um acordo de paz em seu primeiro dia na Casa Branca.

Dois associados de Trump, que conversaram com o presidente eleito sobre a guerra na Ucrânia, disseram à Reuters que a previsão é de meses para a resolução do conflito, descrevendo as promessas anteriores como uma combinação de alarde de campanha e falta de compreensão sobre o conflito e o tempo necessário para formar a equipe de um novo governo.

Essas avaliações se encaixam com os comentários do novo enviado de Trump para a Rússia e Ucrânia, o tenente-general aposentado Keith Kellogg, que disse em uma entrevista à Fox News na semana passada que deseja ter uma "solução" para a guerra dentro de 100 dias, muito além do cronograma original do presidente eleito.

No entanto, mesmo o prazo estendido de Kellogg é "muito, muito otimista", disse John Herbst, ex-embaixador dos EUA na Ucrânia, que agora está no think tank Atlantic Council.

"Para que isso funcione, Trump precisa persuadir (o presidente russo, Vladimir) Putin de que há uma desvantagem em ser intransigente", disse Herbst.

No período que antecedeu sua vitória na eleição de 5 de novembro, Trump declarou dezenas de vezes que conseguiria um acordo no seu primeiro dia no cargo, se não antes.

No entanto, no final de outubro, ele fez uma mudança sutil em sua retórica e começou a dizer que poderia resolver a guerra "muito rapidamente"

Desde a eleição, Trump tem recuado ainda mais em sua retórica, muitas vezes dizendo simplesmente que "resolverá" o conflito, sem oferecer um cronograma. E o presidente eleito disse que acabar com a guerra na Ucrânia será mais difícil do que chegar a um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

"Acho que, na verdade, mais difícil será a situação entre a Rússia e a Ucrânia", disse Trump quando questionado sobre Gaza durante uma coletiva de imprensa em dezembro. "Vejo isso como mais difícil."

A Rússia também tem enviado sinais contraditórios em relação a um possível acordo de paz, acolhendo conversas diretas com Trump, ao mesmo tempo em que descartou algumas das ideias apresentadas por seus assessores como impraticáveis.

O Kremlin se recusou a comentar sobre o cronograma atualizado da equipe de Trump. Representantes do novo governo e da embaixada ucraniana em Washington não responderam aos pedidos de comentários.