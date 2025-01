Arsenal vence Tottenham em clássico e fica a 4 pontos do líder Liverpool

De virada, o Arsenal (2º) venceu nesta quarta-feira (15) o clássico londrino contra o Tottenham por 2 a 1, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, e diminuiu a diferença em relação ao líder Liverpool para quatro pontos.

Com a vitória, os 'Gunners' aproveitaram o empate de terça-feira dos 'Reds' em 1 a 1 com o Nottingham Forest (3º), que havia assumido provisoriamente a vice-liderança.

O jogo no Emirates Stadium entre os dois grandes clubes do norte de Londres começou melhor para o Tottenham (13º), que saiu na frente aos 25 minutos com o sul-coreano Son Heung-min.

O empate do Arsenal veio com um gol contra do atacante Domininc Solanke, que mandou a bola para a própria meta tentando evitar uma finalização do brasileiro Gabriel Magalhães (40').

Ainda antes do intervalo (44'), os 'Gunners' chegaram ao gol da vitória em uma jogada de contra-ataque que terminou com um chute cruzado de Leandro Trossard sem chance de defesa para o goleiro dos 'Spurs'.

No segundo tempo, apesar de ambas as equipes terem criado oportunidades, o placar não se mexeu e os três pontos ficaram com o time da casa.

"Tivemos grandes chances. No final acabamos sofrendo mais do que gostaríamos. Quando se cria oportunidades, é preciso aproveitá-las", declarou à BBC o técnico do Arsenal, Mikel Arteta.

O Arsenal não vencia desde o dia 1º de janeiro, quando bateu o Brentford por 3 a 1. Desde então, a equipe vinha acumulando decepções, primeiro com o empate em 1 a 1 com o Brighton na Premier League e depois com derrotas nas copas nacionais: 2 a 0 em casa para o Newcastle no jogo de ida da semifinal da Copa da Inglaterra e eliminação nos pênaltis para o Manchester United na Copa da Liga Inglesa.

- Newcastle no Top 4 -

Também nesta quarta-feira, o Newcastle assumiu a quarta posição na tabela com a vitória por 3 a 0 sobre o Wolverhampton (18º).

Com 38 pontos, os 'Magpies' ultrapassaram o Chelsea (5º), que chegou ao quinto jogo seguido sem vencer ao empatar em 2 a 2 com o Bournemouth (8º).

Alexander Isak abriu o placar com um chute de fora da área aos 33 minutos e ampliou no segundo tempo (57'), antes de Anthony Gordon marcar o terceiro (74').

Em outros jogos do dia, o Aston Villa (7º) venceu o Everton fora de casa por 1 a 0 e o Crystal Palace (14º) bateu o Leicester (19º) por 2 a 0.

A 21ª rodada do Campeonato Inglês continua na quinta-feira, com o Manchester United (15º) recebendo o lanterna Southampton e o Brighton (11º) visitando o Ipswich (17º).

-- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

West Ham - Fulham 3 - 2

Brentford - Manchester City 2 - 2

Chelsea - Bournemouth 2 - 2

Nottingham - Liverpool 1 - 1

- Quarta-feira:

Leicester - Crystal Palace 0 - 2

Everton - Aston Villa 0 - 1

Newcastle - Wolverhampton 3 - 0

Arsenal - Tottenham 2 - 1

- Quinta-feira:

(16h30) Ipswich Town - Brighton

(17h00) Manchester United - Southampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 47 20 14 5 1 48 20 28

2. Arsenal 43 21 12 7 2 41 19 22

3. Nottingham 41 21 12 5 4 30 20 10

4. Newcastle 38 21 11 5 5 37 22 15

5. Chelsea 37 21 10 7 4 41 26 15

6. Manchester City 35 21 10 5 6 38 29 9

7. Aston Villa 35 21 10 5 6 31 32 -1

8. Bournemouth 34 21 9 7 5 32 25 7

9. Fulham 30 21 7 9 5 32 30 2

10. Brentford 28 21 8 4 9 40 37 3

11. Brighton 28 20 6 10 4 30 29 1

12. West Ham 26 21 7 5 9 27 41 -14

13. Tottenham 24 21 7 3 11 43 32 11

14. Crystal Palace 24 21 5 9 7 23 28 -5

15. Manchester United 23 20 6 5 9 23 28 -5

16. Everton 17 20 3 8 9 15 26 -11

17. Ipswich Town 16 20 3 7 10 20 35 -15

18. Wolverhampton 16 21 4 4 13 31 48 -17

19. Leicester 14 21 3 5 13 23 46 -23

20. Southampton 6 20 1 3 16 12 44 -32

bur-jta/dr/iga/cb/aam

© Agence France-Presse