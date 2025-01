Arábia Saudita comemora acordo e pede 'retirada completa' de Gaza

O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita saudou nesta quarta-feira (15) o acordo de trégua entre o Hamas e Israel na Faixa de Gaza e pediu a "retirada completa" do Exército israelense daquele território palestino.

Riade suspendeu as conversas para normalizar suas relações com Israel no começo do conflito, e endureceu sua retórica à medida que ele prosseguia. "O reino sublinha a importância de aderir ao acordo e pôr fim às agressões de Israel na Faixa de Gaza", expressou a chancelaria, insistindo em uma "retirada das forças de ocupação israelenses de forma completa da Faixa" e de "todos os demais territórios palestinos e árabes".

A Arábia Saudita sediou em novembro passado uma reunião de cúpula da Liga Árabe e da Organização para a Cooperação Islâmica, que acusou Israel de cometer um genocídio na Faixa de Gaza.

Arábia Saudita e França vão presidir em junho uma conferência sobre a criação de um Estado palestino. Com a chegada de Donald Trump à Casa Branca, espera-se uma retomada dos esforços para reatar os laços entre Arábia Saudita e Israel.

Em 2020, Israel normalizou suas relações com Emirados Árabes Unidos, Barein e Marrocos, como parte dos Acordos de Abraham, negociados no mandato anterior de Trump.

