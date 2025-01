Anúncio de trégua provoca reações mistas em Israel

Israelenses expressaram alegria e apreensão após o anúncio de um acordo de trégua entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

"Por um lado, claro, estou muito feliz, mas também preocupada, porque quero ver o acordo continuar até que o último refém esteja de volta em casa, em sua cama, vivo ou morto", disse Ornit Barak, 59. "Tememos que, em algum momento, por algum motivo, o acordo seja interrompido e voltemos à guerra", acrescentou, durante uma manifestação em Tel Aviv pelo fim do conflito e o retorno dos reféns.

"Para nós, isso é apenas o começo, queremos todos eles aqui. Não acaba, não é suficiente se apenas alguns deles retornarem", disse Arnon Cohen, morador do kibutz Nahal Oz, que fica perto da Faixa de Gaza.

Duas pessoas da comunidade ainda estão retidas naquele território palestino. "Queremos elas aqui, com todos os outros reféns, vivos e mortos", acrescentou Cohen.

Para Ifat Kalderon, prima do refém franco-israelense Ofer Kalderon, "há sentimentos encontrados. Por um lado, alegria, misturada com uma ansiedade terrível antes de saber o que realmente vai acontecer. Se o acordo vingar, não sei como Ofer voltará, se ele está vivo, mas acredito que sim. Espero que não termine apenas com a volta dos 33 reféns para casa, e sim que todos retornem."

Na primeira fase do acordo, 33 reféns devem ser libertados, a começar pelas mulheres e crianças, em troca de mil palestinos presos por Israel.

"Acho que tudo deve ser feito para trazer todos os reféns para casa, essa é a prioridade. O preço é muito alto, é verdade, mas deve-se trazê-los", disse a professora Tamar, 38, que vive em Jerusalém. "A dor é imensa, não consigo imaginar o que as famílias estão passando. Temos que fazer todo o possível para trazê-los para casa."

