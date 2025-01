Aline Campos (ex-Riscado) lança marca de semijoias e quer abrir franquias

Ela começou sua carreira artística como dançarina do "Domingão do Faustão" (Globo) e ficou conhecidíssima como garota-propaganda da cerveja Itaipava, em que foi destaque por nove anos com a mesma personagem: a Verão. Hoje, Aline —que trocou o sobrenome Riscado por Campos— é empresária, atriz e influenciadora digital e lançou no final do ano uma marca de semijoias e acessórios: a Monabu. A meta é chegar a 50 franquias em 2025.

Primeira loja foi aberta no Rio

A Monabu foi lançada no final do ano passado. Tem coleções próprias de semijoias e acessórios, como brincos, colares, pulseiras, anéis, óculos de sol e bolsas de couro, além de maquiagens multimarcas. As peças têm preços a partir de R$ 29,99. Já as bolsas de couro exclusivas custam R$ 249,99. Toda a produção é terceirizada.

Os cosméticos de skin care e maquiagens são de marcas nacionais. Entre elas, estão Mari Maria, Bruna Tavares, Vizzela, Nina Makeup e Ruby Rose.

A primeira loja da Monabu foi aberta em dezembro de 2024. A loja é própria e fica no Parking Shopping Campo Grande, no Rio. No total, foram investidos cerca de R$ 5 milhões para a criação da marca e abertura da loja.

Aline Campos, 37, e Vanea Aristimunho, 60, são sócias da Monabu. Vanea tem mais de 30 anos de experiência no comando de empresas e na gestão estratégica de negócios. Ela também é CEO da empresa Liberty Produtos Médicos.

Franquia custa a partir de R$ 249 mil

A marca já nasceu no franchising. Uma franquia da marca custa a partir de R$ 249 mil. O faturamento médio mensal previsto é de R$ 125 mil, e o lucro médio mensal, de 15% a 20%. O modelo de negócio são lojas dentro de shoppings e aeroportos.

A meta é chegar a 50 franquias em quatro estados (SP, RJ, MG e ES) em 2025. As sócias querem dobrar o número em 2026 e fechar 2027 com 150 unidades franqueadas em funcionamento em 12 estados.

Essa expectativa é até conservadora, pois a repercussão da primeira loja tem sido muito positiva. A aceitação do público e a loja cheia mostram isso. A procura de novos franqueados está grande.

Aline Campos, sócia da Monabu

Para ela, a sua imagem vai ajudar muito no fortalecimento da marca. "A minha imagem construída ao longo de 14 anos me abriu tantas portas, especialmente para o empreendedorismo no universo feminino, e será muito positiva para esta nova marca", afirma.

Ela mudou o sobrenome em 2021

Aline é bailarina clássica desde a infância. Iniciou sua carreira artística na televisão em 2012, no balé do "Domingão do Faustão", entre 2011 e 2014. Mas o que a deixou bastante conhecida foi ter sido garota-propaganda da Itaipava. Por nove anos, ela era a personagem Verão nas propagandas da marca de cerveja.

Também atua como atriz. Na TV, esteve no elenco do "Vai que Cola", da Globo, e no cinema atuou nos filmes "O Porteiro" e "Os Farofeiros". Atualmente, Aline é apresentadora do reality show de dança "Segue o Baile", no Canal E!, entre outros projetos profissionais.

Nas redes sociais, Aline é bem atuante como influenciadora. Tem cerca de 12 milhões de seguidores. Além da Monabu, ela é sócia de outras três marcas: App Metamor (plataforma com ferramentas para o desenvolvimento do corpo, mente e espírito; tem desde atividades físicas até meditação, astrologia e clube do livro); Von Three (moda masculina) e Lloki (moda feminina e beachwear).

Marca não foi testada como franquia

Pessoa famosa traz visibilidade para o negócio. "Isso faz o negócio girar mais rápido", diz Taís Camargo, consultora de negócios do Sebrae-SP.

Validação de Aline como empresária fortalece a marca. Taís diz que toda a transformação pela qual a Aline passou e a escolha dos seus negócios ajudaram a firmar a imagem dela como empreendedora. "A Aline Campos não é apenas garota-propaganda da empresa; ela é sócia. A sua imagem como empresária traz validação para a marca, afinal, ela não iria querer ligar o seu nome a algo que não tivesse qualidade", diz Taís.

O segmento de semijoias e acessórios tende a crescer. "Mas há muita concorrência. A Monabu está dentro de um mercado gigantesco. Por isso, precisa ter diferenciais para atrair o consumidor, como qualidade do produto, designer diferente e linhas exclusivas para determinado público", diz Taís.

A marca ainda não foi testada como franquia. Por isso, segundo a consultora, o novo franqueado precisa estar alinhado ao propósito da marca —e essa deve ser uma preocupação da empresa também. "Toda franquia tem riscos. Portanto, é preciso conhecer o plano de negócio, o tempo de retorno, o suporte ao franqueado, o ponto comercial, etc. E não pode descuidar do treinamento dos funcionários, principalmente aqueles que vão trabalhar no atendimento com o cliente", diz.